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Лига Европы
Проходит дальше Ливерпуль
14.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 5:1 6 : 1
Спарта Прага
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Лига Европы
15 марта 2024, 03:35 | Обновлено 15 марта 2024, 03:56
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Ливерпуль – Спарта – 6:1. Четыре гола за 15 минут. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

15 марта 2024, 03:35 | Обновлено 15 марта 2024, 03:56
122
0
Ливерпуль – Спарта – 6:1. Четыре гола за 15 минут. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Английский Ливерпуль во второй раз разгромил пражскую Спарта (6:1) и вышел в четвертьфинал.

Четыре гола хозяева поля забили за первые 15 минут матча.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч, 14 марта

Ливерпуль (Англия) – Спарта (Чехия) – 6:1 (первый матч – 5:1)

Голы: Нуньес, 7, Кларк, 8, Салах, 10, Гапко, 14, 55, Собослаи, 48 – Бирманчевич, 42

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Нуньес, 7 мин.

ГОЛ! 2:0. Кларк, 8 мин.

ГОЛ! 3:0. Салах, 10 мин.

ГОЛ! 4:0. Гапко, 14 мин.

ГОЛ! 4:1. Бирманчевич, 42 мин.

ГОЛ! 5:1. Собослаи, 48 мин.

ГОЛ! 6:1. Гакпо, 55 мин.

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Ливерпуль).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Велько Бирманчевич (Спарта Прага).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Бобби Кларк (Ливерпуль).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
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Лига Европы Ливерпуль Спарта Прага видео голов и обзор Дарвин Нуньес Коди Гакпо Мохамед Салах Доминик Собослаи
Источник Sport.ua
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