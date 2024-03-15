Ливерпуль – Спарта – 6:1. Четыре гола за 15 минут. Видео голов и обзор

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Английский Ливерпуль во второй раз разгромил пражскую Спарта (6:1) и вышел в четвертьфинал.

Четыре гола хозяева поля забили за первые 15 минут матча.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч, 14 марта

Ливерпуль (Англия) – Спарта (Чехия) – 6:1 (первый матч – 5:1)

Голы: Нуньес, 7, Кларк, 8, Салах, 10, Гапко, 14, 55, Собослаи, 48 – Бирманчевич, 42

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Нуньес, 7 мин.

ГОЛ! 2:0. Кларк, 8 мин.

ГОЛ! 3:0. Салах, 10 мин.

ГОЛ! 4:0. Гапко, 14 мин.

ГОЛ! 4:1. Бирманчевич, 42 мин.

ГОЛ! 5:1. Собослаи, 48 мин.

ГОЛ! 6:1. Гакпо, 55 мин.