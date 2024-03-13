В четверг, 14 марта, состоится второй матч 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Спарта».

Игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

В первом поединке английская команда разгромила чехов со счетом 5:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ливерпуль – Спарта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция