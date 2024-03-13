Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Спарта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Ливерпуль
14.03.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 5:1 - : -
Спарта Прага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
13 марта 2024, 19:39 |
94
0

Ливерпуль – Спарта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 марта в 22:00 поединок 1/8 финала Лиги Европы

13 марта 2024, 19:39 |
94
0
Ливерпуль – Спарта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Спарта

В четверг, 14 марта, состоится второй матч 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Спарта».

Игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

В первом поединке английская команда разгромила чехов со счетом 5:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ливерпуль – Спарта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ливерпуль вернул в клуб своего бывшего спортивного директора
Доминик СОБОСЛАИ: «Хочу выиграть с Ливерпулем все четыре трофея»
Байер – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль Спарта Прага Лига Европы смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Футбол | 13 марта 2024, 06:30 22
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось

«Дннпр-1» потерял важные очки в матче 21-го тура с ЛНЗ Черкассы

Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии
Футбол | 13 марта 2024, 20:11 0
Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии
Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии

Наставник главной команды страны высказался о хавбеке «Жироны»

Шахтер сыграет контрольный матч с Карпатами во Львове, названы дата и время
Футбол | 13.03.2024, 19:10
Шахтер сыграет контрольный матч с Карпатами во Львове, названы дата и время
Шахтер сыграет контрольный матч с Карпатами во Львове, названы дата и время
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Футбол | 13.03.2024, 07:02
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Футбол | 13.03.2024, 00:53
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
12.03.2024, 00:05 10
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
13.03.2024, 06:15 2
Футбол
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллсе
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллсе
12.03.2024, 08:53
Теннис
Не ван Леувен? Владелец Полесья рассказал о новом тренере команды
Не ван Леувен? Владелец Полесья рассказал о новом тренере команды
11.03.2024, 16:49 2
Футбол
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
12.03.2024, 19:35
Киберспорт
Бывший чемпион UFC назвал главную ошибку Нганну в поединке с Джошуа
Бывший чемпион UFC назвал главную ошибку Нганну в поединке с Джошуа
11.03.2024, 18:17
MMA
ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
11.03.2024, 23:37 19
Футбол
«Лучший нокаут с момента зарождения бокса». Промоутер оценил удар Джошуа
«Лучший нокаут с момента зарождения бокса». Промоутер оценил удар Джошуа
12.03.2024, 11:51 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем