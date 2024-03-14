Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невероятный камбэк Борнмута с Забарным вошел в историю АПЛ
Англия
14 марта 2024, 08:13 | Обновлено 14 марта 2024, 08:51
1893
0

Невероятный камбэк Борнмута с Забарным вошел в историю АПЛ

Отыгрались с 0:3 в перерыве

14 марта 2024, 08:13 | Обновлено 14 марта 2024, 08:51
1893
0
Невероятный камбэк Борнмута с Забарным вошел в историю АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Борнмут в матче чемпионата Англии сумел обыграть Лутон со счетом 4:3, оформив камбэк после того, как к перерыву команда уступала в три гола.

Борнмут стал только третьей командой в истории АПЛ, которой удалось оформить победный камбэк, имея дефицит в три мяча на старте второго тайма.

Ранее такое провернули Манчестер Юнайтед в игре с Тоттенхэмом в 2001 году и Вулверхэмптон в поединке с Лестером в 2003 году.

Матч стал памятным для украинских болельщиков дебютным в Англии голом защитника Ильи Забарного.

По теме:
Тренер Борнмута похвалил Забарного: Не привык забивать, но помог с камбэком
ФОТО. Камбэк Борнмута. Лицо и эмоции Ильи Забарного, когда забил первый гол
Тренер Борнмута оценил мегакамбек в матче АПЛ, в котором забил Забарный
Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Канониры в игре. Определены 6 из 8 четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Футбол | 13 марта 2024, 08:15 5
Канониры в игре. Определены 6 из 8 четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Канониры в игре. Определены 6 из 8 четвертьфиналистов Лиги чемпионов

Вечером 12 марта прошли два ответных матча 1/8 финала главного еврокубка

Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
Футбол | 13 марта 2024, 15:49 5
Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов

Процедура станет компьютеризированной

Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Футбол | 13.03.2024, 12:16
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
Футбол | 14.03.2024, 00:47
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
Атлетико и Боруссия Д прошли дальше, гол Забарного, сборная уехала на сборы
Футбол | 14.03.2024, 07:25
Атлетико и Боруссия Д прошли дальше, гол Забарного, сборная уехала на сборы
Атлетико и Боруссия Д прошли дальше, гол Забарного, сборная уехала на сборы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк обыграла Павлюченкову и впервые вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Костюк обыграла Павлюченкову и впервые вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
12.03.2024, 23:28 26
Теннис
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
13.03.2024, 06:55 11
Футбол
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
12.03.2024, 19:35
Киберспорт
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
13.03.2024, 00:53 19
Футбол
Вслед за Цуренко. Свитолина проиграла Наварро на топ-турнире в Индиан-Уэллс
Вслед за Цуренко. Свитолина проиграла Наварро на топ-турнире в Индиан-Уэллс
12.03.2024, 08:05 48
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
13.03.2024, 06:30 22
Футбол
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
13.03.2024, 22:05 15
Футбол
ПАРКЕР – о диком нокауте от Джошуа: «Не думал, что такое возможно»
ПАРКЕР – о диком нокауте от Джошуа: «Не думал, что такое возможно»
12.03.2024, 12:24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем