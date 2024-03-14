Невероятный камбэк Борнмута с Забарным вошел в историю АПЛ
Отыгрались с 0:3 в перерыве
Борнмут в матче чемпионата Англии сумел обыграть Лутон со счетом 4:3, оформив камбэк после того, как к перерыву команда уступала в три гола.
Борнмут стал только третьей командой в истории АПЛ, которой удалось оформить победный камбэк, имея дефицит в три мяча на старте второго тайма.
Ранее такое провернули Манчестер Юнайтед в игре с Тоттенхэмом в 2001 году и Вулверхэмптон в поединке с Лестером в 2003 году.
Матч стал памятным для украинских болельщиков дебютным в Англии голом защитника Ильи Забарного.
Only three sides in the competition's history have won a Premier League game when going in at HT 3+ goals behind:— Squawka (@Squawka) March 13, 2024
◎ Man Utd (vs. Tottenham, 2001)
◎ Wolves (vs. Leicester, 2003)
◉ Bournemouth (vs. Luton, 2024)
Incredible. 👏 https://t.co/drUYInXlJg
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