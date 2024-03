Невероятный камбэк Борнмута с Забарным вошел в историю АПЛ

Борнмут в матче чемпионата Англии сумел обыграть Лутон со счетом 4:3, оформив камбэк после того, как к перерыву команда уступала в три гола.

Борнмут стал только третьей командой в истории АПЛ, которой удалось оформить победный камбэк, имея дефицит в три мяча на старте второго тайма.

Ранее такое провернули Манчестер Юнайтед в игре с Тоттенхэмом в 2001 году и Вулверхэмптон в поединке с Лестером в 2003 году.

Матч стал памятным для украинских болельщиков дебютным в Англии голом защитника Ильи Забарного.

Only three sides in the competition's history have won a Premier League game when going in at HT 3+ goals behind:



◎ Man Utd (vs. Tottenham, 2001)

◎ Wolves (vs. Leicester, 2003)

◉ Bournemouth (vs. Luton, 2024)



Incredible. 👏 https://t.co/drUYInXlJg