Невероятный камбэк Борнмута с Забарным вошел в историю АПЛ

Борнмут в матче чемпионата Англии сумел обыграть Лутон со счетом 4:3, оформив камбэк после того, как к перерыву команда уступала в три гола.

Борнмут стал только третьей командой в истории АПЛ, которой удалось оформить победный камбэк, имея дефицит в три мяча на старте второго тайма.

Ранее такое провернули Манчестер Юнайтед в игре с Тоттенхэмом в 2001 году и Вулверхэмптон в поединке с Лестером в 2003 году.

Матч стал памятным для украинских болельщиков дебютным в Англии голом защитника Ильи Забарного.