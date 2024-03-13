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Англия
13 марта 2024, 21:30 | Обновлено 14 марта 2024, 00:01
365
3

Борнмут – Лутон. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию переигровки прерванного матча АПЛ

13 марта 2024, 21:30 | Обновлено 14 марта 2024, 00:01
365
3
Борнмут – Лутон. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

13 марта в 21:30 проходит матч 17-го тура АПЛ, в котором встречаются Борнмут и Лутон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

16 декабря 2023 года матч прерван на 65-й минуте, когда капитан «Лутона» Том Локьер потерял сознание. Было решено встречу переиграть полностью.

Украинский защитник Илья Забарный заявлен в основном составе у хозяев поля.

Борнмут находится на 13-м месте (32 балла), а Лутон расположен на 18-й позиции (21 пункт).

Борнмут – Лутон. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы

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Источник Sport.ua
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Jeka23
Вітаю Забарного з першим голом в АПЛ!
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+3
Octopus
Забарный забил!
Ответить
+3
Octopus
Вот это камбечище!
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+1
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