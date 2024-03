13 марта в 21:30 проходит матч 17-го тура АПЛ, в котором встречаются Борнмут и Лутон.

16 декабря 2023 года матч прерван на 65-й минуте, когда капитан «Лутона» Том Локьер потерял сознание. Было решено встречу переиграть полностью.

Украинский защитник Илья Забарный заявлен в основном составе у хозяев поля.

Борнмут находится на 13-м месте (32 балла), а Лутон расположен на 18-й позиции (21 пункт).

Борнмут – Лутон. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы

Three changes from Saturday 🍒 pic.twitter.com/D2G50pE1qJ