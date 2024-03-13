Борнмут – Лутон. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию переигровки прерванного матча АПЛ
13 марта в 21:30 проходит матч 17-го тура АПЛ, в котором встречаются Борнмут и Лутон.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
16 декабря 2023 года матч прерван на 65-й минуте, когда капитан «Лутона» Том Локьер потерял сознание. Было решено встречу переиграть полностью.
Украинский защитник Илья Забарный заявлен в основном составе у хозяев поля.
Борнмут находится на 13-м месте (32 балла), а Лутон расположен на 18-й позиции (21 пункт).
Борнмут – Лутон. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы
Three changes from Saturday 🍒 pic.twitter.com/D2G50pE1qJ— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 13, 2024
Your Hatters at the Vitality 🫡 pic.twitter.com/cNoywWIh3p— Luton Town FC (@LutonTown) March 13, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
13 марта национальная команда отправилась на подготовительные сборы перед плей-офф Евро
«Дннпр-1» потерял важные очки в матче 21-го тура с ЛНЗ Черкассы