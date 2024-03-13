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  4. Забарный сыграет? Стал известен состав Борнмута на матч с Лутоном
Англия
13 марта 2024, 20:47 |
192
0

Забарный сыграет? Стал известен состав Борнмута на матч с Лутоном

Команды сыграют недоигранный матч 17-го тура АПЛ

13 марта 2024, 20:47 |
192
0
Забарный сыграет? Стал известен состав Борнмута на матч с Лутоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня, 13 марта «Борнмут» украинского защитника Ильи Забарного в недоигранном матче 17-го тура АПЛ дома примет «Лутон». Начало доигровки – в 21:30 по Киеву.

Матч возобновится с 58-й минуты. Поединок не был доигран 16 декабря из-за того, что капитан «Лутона» Том Локьер потерял сознание по ходу игру.

Забарный выйдет в основном составе «Борнмута» на матч.

Составы команд:

«Борнмут»: Нето, Уаттра, Мефэм, Забарный, Смит, Кук, Кристи, Синистерра, Скотт, Скотт, Соланке

«Лутон»: Камински, Нашиока, Менги, Берк, Дафти, Кларк, Баркли, Каборе, Чонг, Огбене, Моррис

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Борнмут Лутон Таун Английская Премьер-лига стартовые составы Илья Забарный
Источник Premier League
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