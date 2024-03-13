Забарный сыграет? Стал известен состав Борнмута на матч с Лутоном
Команды сыграют недоигранный матч 17-го тура АПЛ
Сегодня, 13 марта «Борнмут» украинского защитника Ильи Забарного в недоигранном матче 17-го тура АПЛ дома примет «Лутон». Начало доигровки – в 21:30 по Киеву.
Матч возобновится с 58-й минуты. Поединок не был доигран 16 декабря из-за того, что капитан «Лутона» Том Локьер потерял сознание по ходу игру.
Забарный выйдет в основном составе «Борнмута» на матч.
Составы команд:
«Борнмут»: Нето, Уаттра, Мефэм, Забарный, Смит, Кук, Кристи, Синистерра, Скотт, Скотт, Соланке
«Лутон»: Камински, Нашиока, Менги, Берк, Дафти, Кларк, Баркли, Каборе, Чонг, Огбене, Моррис
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь «Колоса» не подтвердил инсайдерскую информацию
Украинец хочет получить гарантии относительно игрового времени