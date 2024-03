10 марта проходит матч 28-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Поединок проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Время начала встречи – 17:45 по Киеву.

На 28-й минуте счет в поединке открыл Джон Стоунз. Защитник «горожан» забил после передачи Кевина де Брюйне с углового.

❗️ ВИДЕО. Ман Сити открыл счет с Ливерпулем после крутого розыгрыша углового

Никто не накрыл Стоунза после того, как де Брюйне с углового отдал пас низом на ближнюю штангу, где центрбек Сити расстрелял в касание Келлехера.

