Борнмут с Забарным совершил мощный камбэк. Вулверхэмптон победил Фулхэм

Сегодня, 9 марта, проходят матчи 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Борнмут», за который традиционно полный матч провел Илья Забарный, сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед», «вишни» уступали по ходу матча 0:2, но смогли отыграться на последних минутах.

Три очка на свой счет записал «Вулверхэмптон», а «Кристал Пэлас» и «Лутон Таун» сыграли вничью.

АПЛ. 28-й тур. 9 марта

Борнмут – Шеффилд Юнайтед – 2:2

Голы: Уаттара, 74, Унал, 90+2 – Хамер, 27, Робинсон, 65.

Вулверхэмптон – Фулхэм – 2:1

Голы: Аит-Нури, 52, Кейрни, 67 (пен) – Ивоби, 90+8.

Кристал Пэлас – Лутон Таун – 1:1

Голы: Матета, 11 – Вудроу, 90+6.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Alex Iwobi scores for @FulhamFC with the final kick of the match, but @Wolves end up with all three points 🐺#WOLFUL pic.twitter.com/3l0oGD5zWC