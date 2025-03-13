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  4. Названо, какое первое кадровое решение примет новый владелец Черноморца
Украина. Премьер лига
13 марта 2025, 03:29 | Обновлено 13 марта 2025, 04:23
140
0

Названо, какое первое кадровое решение примет новый владелец Черноморца

Артур Гранц может вернуть в одесский клуб Владимира Генинсона

13 марта 2025, 03:29 | Обновлено 13 марта 2025, 04:23
140
0
Названо, какое первое кадровое решение примет новый владелец Черноморца
УПЛ. Владимир Генинсон

Одесский «Черноморец» скоро может сменить владельца. Как сообщают несколько источников, уже достигнута принципиальная договоренность о продаже клуба.

Потенциальный покупатель – Артур Гранц, армянский бизнесмен, связанный с бизнесом в сфере недвижимости и игрового рынка.

Первым кадровым решением нового владельца Черноморца Артура Гранца станет возвращение в клуб Владимира Генинсона, сообщает источник.

Владимир Генинсон – экс-президент Украинской Премьер-лиги, бывший исполнительный директор Федерации футбола Украины. Делегат УЕФА на европейских турнирах Комиссар ФИФА на международной арене.

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Черноморец Одесса Владимир Генинсон Украинская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Николай Степанов Источник: Telegram
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