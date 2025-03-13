Названо, какое первое кадровое решение примет новый владелец Черноморца
Артур Гранц может вернуть в одесский клуб Владимира Генинсона
Одесский «Черноморец» скоро может сменить владельца. Как сообщают несколько источников, уже достигнута принципиальная договоренность о продаже клуба.
Потенциальный покупатель – Артур Гранц, армянский бизнесмен, связанный с бизнесом в сфере недвижимости и игрового рынка.
Первым кадровым решением нового владельца Черноморца Артура Гранца станет возвращение в клуб Владимира Генинсона, сообщает источник.
Владимир Генинсон – экс-президент Украинской Премьер-лиги, бывший исполнительный директор Федерации футбола Украины. Делегат УЕФА на европейских турнирах Комиссар ФИФА на международной арене.
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