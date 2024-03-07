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  4. Какую сумму штрафа должен заплатить Беллингем за скандал в игре с Валенсией
Испания
07 марта 2024, 06:31 |
659
0

Какую сумму штрафа должен заплатить Беллингем за скандал в игре с Валенсией

Джуд отстранен от двух поединков в Ла Лиге

07 марта 2024, 06:31 |
659
0
Какую сумму штрафа должен заплатить Беллингем за скандал в игре с Валенсией
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

2 марта на «Месталье» состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Королевский клуб мог вырвать победу на 90+9-й минуте, поскольку Джуд Беллингем сумел отправить мяч в ворота хозяев, однако до навеса с фланга, с которого и отличился англичанин, судья дал финальный свисток, поэтому забитый мяч не был засчитан.

Беллингем бурно отреагировал на решение рефери: «f*king goal».

В итоге Джуд был наказан за «отношение презрения или невнимательности к судьям, менеджерам или спортивным властям» и отстранен на 2 матча в Ла Лиге.

Также англичанин должен заплатить 600 евро штрафа, а «Реал» – 700 евро.

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чемпионат Испании по футболу удаление (красная карточка) Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Валенсия - Реал Джуд Беллингем штрафы дисквалификация
Источник Sport.ua
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