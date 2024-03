Какую сумму штрафа должен заплатить Беллингем за скандал в игре с Валенсией

2 марта на «Месталье» состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Королевский клуб мог вырвать победу на 90+9-й минуте, поскольку Джуд Беллингем сумел отправить мяч в ворота хозяев, однако до навеса с фланга, с которого и отличился англичанин, судья дал финальный свисток, поэтому забитый мяч не был засчитан.

Беллингем бурно отреагировал на решение рефери: «f*king goal».

В итоге Джуд был наказан за «отношение презрения или невнимательности к судьям, менеджерам или спортивным властям» и отстранен на 2 матча в Ла Лиге.

Также англичанин должен заплатить 600 евро штрафа, а «Реал» – 700 евро.

🚨𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Full details of Jude Bellingham’s sanctions:



• 2 game suspension (Osasuna & Celta)

• €600 fine to the player

• €700 fine to Real Madrid



Real Madrid will now appeal this decision. pic.twitter.com/Iv2apgM69L