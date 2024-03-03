ВИДЕО. Скандал в Испании! Украли победу? Реал забил гол, но после свистка

2 марта на «Месталье» состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Голами за хозяев отличились Уго Дуро (27) и Роман Яремчук (30). У королевского клуба дубль оформил Винисиус Жуниор (45+5, 76).

В воротах «сливочных» отыграл Андрей Лунин.

Главный арбитр добавил 7 минут к основном времени поединка. Однако из-за задержек рефери позволил командам слегка переиграть.

На 90+9-й минуте Джуд Беллингем забил гол. Но за пару секунд до этого судья дал финальный свисток и в итоге не засчитал взятие ворот.

Беллингем слишком эмоционально высказывал свое недовольство, что в итоге получил красную карточку.

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