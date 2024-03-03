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Испания
03 марта 2024, 00:17 | Обновлено 03 марта 2024, 00:51
2914
10

ВИДЕО. Скандал в Испании! Украли победу? Реал забил гол, но после свистка

2 марта «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 2:2

03 марта 2024, 00:17 | Обновлено 03 марта 2024, 00:51
2914
10
ВИДЕО. Скандал в Испании! Украли победу? Реал забил гол, но после свистка
Getty Images/Global Images Ukraine

2 марта на «Месталье» состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Голами за хозяев отличились Уго Дуро (27) и Роман Яремчук (30). У королевского клуба дубль оформил Винисиус Жуниор (45+5, 76).

В воротах «сливочных» отыграл Андрей Лунин.

Главный арбитр добавил 7 минут к основном времени поединка. Однако из-за задержек рефери позволил командам слегка переиграть.

На 90+9-й минуте Джуд Беллингем забил гол. Но за пару секунд до этого судья дал финальный свисток и в итоге не засчитал взятие ворот.

Беллингем слишком эмоционально высказывал свое недовольство, что в итоге получил красную карточку.

ВИДЕО. Скандал в Испании! Украли победу? Реал забил гол, но после свистка

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видео голов и обзор Джуд Беллингем удаление (красная карточка) Реал Мадрид Валенсия Валенсия - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Viktor Shuper
цей самий суддя судив Італія - Україна і не дав чисте пенальті на Мудрику у ворота італійців) явно дядька ставки робить 
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+2
Alehandro
Перший тайм арбітр також закінчив посеред атаки Валенсії, так шо ніяких претензій бути не має
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0
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Виктор Войцеховский
Там уже никто не играл. Секунды 3 прошло, как свиснул.
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-2
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