Экс-вторая ракетка мира снялась с престижного турнира в Индиан-Уэллс

Экс-вторая ракетка мира из Испании Паула Бадоса (WTA 73) снялась с хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) из-за травмы.

В текущем сезоне Бадоса провела всего 9 поединков, в 4 из которых она победила. Дважды Паула завершила свои матчи досрочно.

Испанку в основной сетке престижных соревнований заменит Надя Подороска (Аргентина, WTA 84).

Аргентинка украинского происхождения в 1-м раунде встретится с Эшлин Крюгер (США, WTA 71).

Подороска не сумела пройти квалификацию к турнира, однако попадет в основу в качестве лаки-лузера. В 1-м раунде отбора она выиграла у Оливии Гадеки, а в финале уступила Нурии Парризас-Диас.

Badosa has withdrawn from singles due to injury. She will be replaced by Podoroska. #IndianWells