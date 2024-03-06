Экс-вторая ракетка мира снялась с престижного турнира в Индиан-Уэллс
Паулу Бадосу в основной сетке соревнований WTA 1000 в США заменит Надя Подороска
Экс-вторая ракетка мира из Испании Паула Бадоса (WTA 73) снялась с хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) из-за травмы.
В текущем сезоне Бадоса провела всего 9 поединков, в 4 из которых она победила. Дважды Паула завершила свои матчи досрочно.
Испанку в основной сетке престижных соревнований заменит Надя Подороска (Аргентина, WTA 84).
Аргентинка украинского происхождения в 1-м раунде встретится с Эшлин Крюгер (США, WTA 71).
Подороска не сумела пройти квалификацию к турнира, однако попадет в основу в качестве лаки-лузера. В 1-м раунде отбора она выиграла у Оливии Гадеки, а в финале уступила Нурии Парризас-Диас.
Badosa has withdrawn from singles due to injury. She will be replaced by Podoroska. #IndianWells— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 6, 2024
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