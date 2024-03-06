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Бразилия
06 марта 2024, 09:56 |
142
0

ОФИЦИАЛЬНО. Интернасьонал расторг контракт с Луисом Адриано

Экс-форвард «Шахтера» получил статус свободного агента

06 марта 2024, 09:56 |
142
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интернасьонал расторг контракт с Луисом Адриано
twitter.com/SCInternacional

Бразильский «Интернасьонал» объявил о прекращении сотрудничества с 36-летним форвардом Луисом Адриано.

Экс-нападающий «Шахтера» согласовал с «колорадос» вопрос досрочного расторжения трудового соглашения, что позволило ему покинуть клуб немедленно и получить статус свободного агента.

За «Интернасьонал» Луис Адриано выступал с февраля минувшего года, когда вернулся в родной клуб из турецкого «Антальяспора».

Минувший сезон в бразильской Серии А не выдался успешным для опытного форварда, который в 29 матчах отличился лишь 3 голами и 1 ассистом.

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Источник Sport.ua
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