ОФИЦИАЛЬНО. Интернасьонал расторг контракт с Луисом Адриано
Экс-форвард «Шахтера» получил статус свободного агента
Бразильский «Интернасьонал» объявил о прекращении сотрудничества с 36-летним форвардом Луисом Адриано.
Экс-нападающий «Шахтера» согласовал с «колорадос» вопрос досрочного расторжения трудового соглашения, что позволило ему покинуть клуб немедленно и получить статус свободного агента.
За «Интернасьонал» Луис Адриано выступал с февраля минувшего года, когда вернулся в родной клуб из турецкого «Антальяспора».
Минувший сезон в бразильской Серии А не выдался успешным для опытного форварда, который в 29 матчах отличился лишь 3 голами и 1 ассистом.
O Colorado agradece ao atacante Luiz Adriano por todo seu comprometimento, entrega e principalmente pela participação histórica no maior título do Clube.— Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 5, 2024
Nas duas passagens, Luiz somou 69 jogos e marcou 11 vezes com o manto colorado, colocando seu nome na história do Inter com… pic.twitter.com/cNTlR0mDQu
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