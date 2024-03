ОФИЦИАЛЬНО. Интернасьонал расторг контракт с Луисом Адриано

Бразильский «Интернасьонал» объявил о прекращении сотрудничества с 36-летним форвардом Луисом Адриано.

Экс-нападающий «Шахтера» согласовал с «колорадос» вопрос досрочного расторжения трудового соглашения, что позволило ему покинуть клуб немедленно и получить статус свободного агента.

За «Интернасьонал» Луис Адриано выступал с февраля минувшего года, когда вернулся в родной клуб из турецкого «Антальяспора».

Минувший сезон в бразильской Серии А не выдался успешным для опытного форварда, который в 29 матчах отличился лишь 3 голами и 1 ассистом.

O Colorado agradece ao atacante Luiz Adriano por todo seu comprometimento, entrega e principalmente pela participação histórica no maior título do Clube.



Nas duas passagens, Luiz somou 69 jogos e marcou 11 vezes com o manto colorado, colocando seu nome na história do Inter com… pic.twitter.com/cNTlR0mDQu