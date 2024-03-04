Легендарный полузащитник Реала находится в шаге от продления контракта
Тони Кроос, скорее всего, останется в Мадриде еще на 1 год
Легендарный немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос находится в шаге от подписания нового контракта со своим клубом, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.
По информации источника, 34-летний футболист продлит соглашение со «сливочными» до завершения сезона 2024/25. Напомним, действующий рабочий договор действителен лишь до завершения действующей кампании.
В этом сезоне Тони Кроос провел 35 матчей за «Реал», отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.
Ранее стало известно, что Тони Кроос вернется в национальную сборную Германии ради того, чтобы сыграть на Евро-2024.
🚨 Excl. - Toni #Kroos is one step away to extend his contract with #RealMadrid until 2025. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 4, 2024
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