Легендарный полузащитник Реала находится в шаге от продления контракта

Легендарный немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос находится в шаге от подписания нового контракта со своим клубом, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

По информации источника, 34-летний футболист продлит соглашение со «сливочными» до завершения сезона 2024/25. Напомним, действующий рабочий договор действителен лишь до завершения действующей кампании.

В этом сезоне Тони Кроос провел 35 матчей за «Реал», отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Тони Кроос вернется в национальную сборную Германии ради того, чтобы сыграть на Евро-2024.

🚨 Excl. - Toni #Kroos is one step away to extend his contract with #RealMadrid until 2025. #transfers