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Испания
04 марта 2024, 16:41 |
1579
0

Легендарный полузащитник Реала находится в шаге от продления контракта

Тони Кроос, скорее всего, останется в Мадриде еще на 1 год

04 марта 2024, 16:41 |
1579
0
Легендарный полузащитник Реала находится в шаге от продления контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Легендарный немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос находится в шаге от подписания нового контракта со своим клубом, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

По информации источника, 34-летний футболист продлит соглашение со «сливочными» до завершения сезона 2024/25. Напомним, действующий рабочий договор действителен лишь до завершения действующей кампании.

В этом сезоне Тони Кроос провел 35 матчей за «Реал», отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Тони Кроос вернется в национальную сборную Германии ради того, чтобы сыграть на Евро-2024.

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Тони Кроос Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Николо Скира продление контракта
Источник Николо Скира
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