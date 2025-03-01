Пушич отметил Судакова и назвал фаворита в битве за чемпионство УПЛ

Шахтер в матче чемпионата Украины обыграл Александрию со счетом 3:0 и до 8 очков при игре в запасе сократил отставание от лидера Динамо. Игру оценил наставник Марино Пушич.

«Был сложный матч, особенно в первой половине, когда не было много моментов у обеих команд. Было тактическое противостояние. Во второй половине мы увеличили динамику и ребята сделали то, что мы хотели, провели достойную игру. Сложный матч, но мы заслужили победу, учитывая второй тайм».

«Игра Судакова? Он пропустил несколько недель, вчера он провел только первую тренировку с командой. Я с ним пообщался, он сказал, что готов выйти на замену. Георгий – профессионал, выкладывается на 100%, что он и подтвердил, показав свое влияние. Фантастическая игра, я рад, что он вернулся».

«Битва за титул? Все возможно в футболе, и после этого важного матча у Динамо остается перевес, но еще есть дистанция. Динамо – фаворит, у них хороший отрыв, у них все карты на руках», – сказал Пушич.