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  4. Китайский финал в США. Определена вторая финалистка турнира в Остине
WTA
03 марта 2024, 04:06 |
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Китайский финал в США. Определена вторая финалистка турнира в Остине

Юань Юэ обыграла Анну Каролину Шмидлову на соревнованиях WTA 250 в Техасе

03 марта 2024, 04:06 |
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Китайский финал в США. Определена вторая финалистка турнира в Остине
WTA. Юань Юэ

В ночь на 3 марта определилась последняя финалистка хардового турнира WTA 250 в Остине (США).

В полуфинале в нижней части сетки Юань Юэ (Китай, WTA 68) в двух сетах разгромила Анну Каролину Шмидлову (Словакия, WTA 76) за 1 час и 13 минут.

WTA 250 Остин. Хард. 1/2 финала

Юань Юэ (Китай) [8] – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:0, 6:3

Это была первая встреча девушек.

В финале соревнований в Техасе Юань Юэ сыграет против своей соотечественницы Ван Сию, которая в полуфинале выбила первую сеяную Ангелину Калинину.

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Юань Юэ Анна Каролина Шмидлова WTA Остин
Источник Sport.ua
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