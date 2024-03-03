Китайский финал в США. Определена вторая финалистка турнира в Остине
Юань Юэ обыграла Анну Каролину Шмидлову на соревнованиях WTA 250 в Техасе
В ночь на 3 марта определилась последняя финалистка хардового турнира WTA 250 в Остине (США).
В полуфинале в нижней части сетки Юань Юэ (Китай, WTA 68) в двух сетах разгромила Анну Каролину Шмидлову (Словакия, WTA 76) за 1 час и 13 минут.
WTA 250 Остин. Хард. 1/2 финала
Юань Юэ (Китай) [8] – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:0, 6:3
Это была первая встреча девушек.
В финале соревнований в Техасе Юань Юэ сыграет против своей соотечественницы Ван Сию, которая в полуфинале выбила первую сеяную Ангелину Калинину.
Tomorrow: The first ever all-Chinese WTA final in North America will go down in history 👏🇨🇳#ATXopen pic.twitter.com/LVkFdjRSoA— ATX Open (@AtxOpen) March 3, 2024
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