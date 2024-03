Китайский финал в США. Определена вторая финалистка турнира в Остине

В ночь на 3 марта определилась последняя финалистка хардового турнира WTA 250 в Остине (США).

В полуфинале в нижней части сетки Юань Юэ (Китай, WTA 68) в двух сетах разгромила Анну Каролину Шмидлову (Словакия, WTA 76) за 1 час и 13 минут.

WTA 250 Остин. Хард. 1/2 финала

Юань Юэ (Китай) [8] – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:0, 6:3

Это была первая встреча девушек.

В финале соревнований в Техасе Юань Юэ сыграет против своей соотечественницы Ван Сию, которая в полуфинале выбила первую сеяную Ангелину Калинину.

Tomorrow: The first ever all-Chinese WTA final in North America will go down in history 👏🇨🇳#ATXopen pic.twitter.com/LVkFdjRSoA