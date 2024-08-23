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  4. Дальше без Свитолиной. Стали известны все полуфиналистки в Монтеррее
WTA
23 августа 2024, 10:34 |
660
0

Дальше без Свитолиной. Стали известны все полуфиналистки в Монтеррее

В четверке лучших есть одна неожиданность

23 августа 2024, 10:34 |
660
0
Дальше без Свитолиной. Стали известны все полуфиналистки в Монтеррее
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро

Состоялись матчи 1/4 финала на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее.

Пятая сеяная украинка Элина Свитолина в двух сетах проиграла шестой сеяной Линде Носковой и покинула турнир.

Лулу Сан из Новой Зеландии переиграла Эрику Андрееву, которая до этого неожиданно выбила лидера посева Даниэль Коллинс.

Также в полуфинал пробились высокорейтинговые исполнительницы Эмма Наварро и Екатерина Александрова.

Монтеррей. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Лулу Сан – Эрика Андреева – 6:4, 6:3
Екатерина Александрова [3] – Юань Юэ [7] – 7:5, 7:6(3)

Нижняя часть сетки

Линда Носкова [6] – Элина Свитолина [5] – 6:4, 6:4
Эмма Наварро [2] – Магдалена Френх [9] – 6:7(3), 6:0, 6:2

Монтеррей. 1/2 финала

Лулу Сан – Екатерина Александрова [3]
Линда Носкова [6] – Эмма Наварро [2]

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Элина Свитолина Екатерина Александрова WTA Монтеррей Магдалена Френх Эмма Наварро Эрика Андреева Юань Юэ Линда Носкова Лулу Сан (Радовчич)
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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