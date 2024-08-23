Дальше без Свитолиной. Стали известны все полуфиналистки в Монтеррее
В четверке лучших есть одна неожиданность
Состоялись матчи 1/4 финала на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее.
Пятая сеяная украинка Элина Свитолина в двух сетах проиграла шестой сеяной Линде Носковой и покинула турнир.
Лулу Сан из Новой Зеландии переиграла Эрику Андрееву, которая до этого неожиданно выбила лидера посева Даниэль Коллинс.
Также в полуфинал пробились высокорейтинговые исполнительницы Эмма Наварро и Екатерина Александрова.
Монтеррей. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Лулу Сан – Эрика Андреева – 6:4, 6:3
Екатерина Александрова [3] – Юань Юэ [7] – 7:5, 7:6(3)
Нижняя часть сетки
Линда Носкова [6] – Элина Свитолина [5] – 6:4, 6:4
Эмма Наварро [2] – Магдалена Френх [9] – 6:7(3), 6:0, 6:2
Монтеррей. 1/2 финала
Лулу Сан – Екатерина Александрова [3]
Линда Носкова [6] – Эмма Наварро [2]
Only four remain in Monterrey 👀#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/Q6t7egrbRL— wta (@WTA) August 23, 2024
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