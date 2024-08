Дальше без Свитолиной. Стали известны все полуфиналистки в Монтеррее

Состоялись матчи 1/4 финала на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее.

Пятая сеяная украинка Элина Свитолина в двух сетах проиграла шестой сеяной Линде Носковой и покинула турнир.

Лулу Сан из Новой Зеландии переиграла Эрику Андрееву, которая до этого неожиданно выбила лидера посева Даниэль Коллинс.

Также в полуфинал пробились высокорейтинговые исполнительницы Эмма Наварро и Екатерина Александрова.

Верхняя часть сетки

Лулу Сан – Эрика Андреева – 6:4, 6:3

Екатерина Александрова [3] – Юань Юэ [7] – 7:5, 7:6(3)

Нижняя часть сетки

Линда Носкова [6] – Элина Свитолина [5] – 6:4, 6:4

Эмма Наварро [2] – Магдалена Френх [9] – 6:7(3), 6:0, 6:2

Лулу Сан – Екатерина Александрова [3]

Линда Носкова [6] – Эмма Наварро [2]

Only four remain in Monterrey 👀#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/Q6t7egrbRL