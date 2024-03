2 марта проходит матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид.

Поединок проходит на стадионе «Месталья». Время начала встречи – 22:00 по Киеву

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба. Форвард сборной Украины Роман Яремчук появился на поле с первых минут и отличился за «летучих мышей» в ворота Лунина на 30-й минуте.

На 57-й Яремчук был заменен на Диего Лопеса.

Спустя 3 минуты Диего имел супершанс отличиться после прострела с правого фланга, однако Лунин спас «Реал».

ВИДЕО. Лунин оформил крутой сейв и спас Реал после удара форварда Валенсии

What a save from Andriy Lunin to deny Hugo Duro from scoring 🧤🇺🇦 pic.twitter.com/SDyXPwXQxD