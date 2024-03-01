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  4. ВИДЕО. У теннисиста зазвонил телефон во время матча. Что он сделал?
ATP
01 марта 2024, 09:28 |
447
0

ВИДЕО. У теннисиста зазвонил телефон во время матча. Что он сделал?

Забавный случай произошел во встрече Алехандро Табило – Томас Барриос Вера

01 марта 2024, 09:28 |
447
0
ВИДЕО. У теннисиста зазвонил телефон во время матча. Что он сделал?
Twitter. Алехандро Табило

В ночь на 1 марта состоялся матч 1/8 финала грунтового турнира АТР 250 в Сантьяго (Чили) между местными теннисистами Алехандро Табило (АТР 51) и Томасом Барриосом Вера (АТР 111).

Игра завершилась за 1 час и 34 минуты в пользу Табило. Алехандро вышел в четвертьфинале, где сыграет с Лусиано Дардери.

Во время матча произошел забавный случай. При счете 5:5 во втором сете Табило вел 30:0 на приеме. В этот момент у него зазвонил телефон.

Он побежал, сбросил звонок, вскоре после этого сделал брейк и затем подал на матч.

ВИДЕО. У теннисиста зазвонил телефон во время матча на турнире в Сантьяго

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Алехандро Табило видео
Источник Sport.ua
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