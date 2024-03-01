ВИДЕО. У теннисиста зазвонил телефон во время матча. Что он сделал?
Забавный случай произошел во встрече Алехандро Табило – Томас Барриос Вера
В ночь на 1 марта состоялся матч 1/8 финала грунтового турнира АТР 250 в Сантьяго (Чили) между местными теннисистами Алехандро Табило (АТР 51) и Томасом Барриосом Вера (АТР 111).
Игра завершилась за 1 час и 34 минуты в пользу Табило. Алехандро вышел в четвертьфинале, где сыграет с Лусиано Дардери.
Во время матча произошел забавный случай. При счете 5:5 во втором сете Табило вел 30:0 на приеме. В этот момент у него зазвонил телефон.
Он побежал, сбросил звонок, вскоре после этого сделал брейк и затем подал на матч.
ВИДЕО. У теннисиста зазвонил телефон во время матча на турнире в Сантьяго
Sorry, Alejandro Tabilo can't come to the phone right now 📵@chile_open | #ChileOpen pic.twitter.com/68MQO6Oncj— ATP Tour (@atptour) March 1, 2024
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