Голевая машина. Интер повторил достижение 94-летней давности

Вчера миланский «Интер» в перенесенном матче 21-го тура Серии А дома разгромил «Аталанту» со счетом 4:0.

Это позволило команде Симоне Индзаги историческое достижение: они забили как минимум четыре гола в четырех матчах Серии А подряд. Подобного «Интеру» не удавалось делать с далекого 1930 года.

В последних четырех матчах Серии А «Интер» победил «Рому» со счетом 4:2 и трижды подряд победил со счетом 4:0 – «Салернитану», «Лечче» и «Аталанту».

Также «Интер» победил в 11-м матче подряд в календарном 2024 году.

