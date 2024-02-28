Интер разгромил Аталанту и еще на шаг приблизился к чемпионству

Сегодня, 28 февраля 2024 года, состоялся перенесенный матч 21-го тура чемпионата Италии между миланским «Интером» и «Аталантой». Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

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«Аталанта» имела шанс выйти вперед уже на 11-й минуте, но гол Де Кетеларе отменили из-за игры рукой. Зато «Интер» ответил 2 забитыми мячами и ушел на перерыв при комфортном счете 2:0.

На 54-й минуте «неррадзурри» получили право на пенальти, который не реализовал Лаутаро Мартинес. Однако на добивании удачно сыграл Димарко, оформив разгром. Добил соперника Фраттези, забив на 72-й минуте.

Эта победа дает «Интеру» 12-очковый отрыв от второго места Серии А за 12 туров до завершения сезона.

Серия А. 21-й тур.

Интер – Аталанта – 4:0

Голы: Дармиан, 26, Лаутаро, 45+1, Димарко, 54, Фраттези, 72