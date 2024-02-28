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Интер Милан
28.02.2024 21:45 – FT 4 : 0
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Италия
28 февраля 2024, 23:52 |
143
0

Интер разгромил Аталанту и еще на шаг приблизился к чемпионству

Матч закончился со счетом 4:0

28 февраля 2024, 23:52 |
143
0
Интер разгромил Аталанту и еще на шаг приблизился к чемпионству
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 28 февраля 2024 года, состоялся перенесенный матч 21-го тура чемпионата Италии между миланским «Интером» и «Аталантой». Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Аталанта» имела шанс выйти вперед уже на 11-й минуте, но гол Де Кетеларе отменили из-за игры рукой. Зато «Интер» ответил 2 забитыми мячами и ушел на перерыв при комфортном счете 2:0.

На 54-й минуте «неррадзурри» получили право на пенальти, который не реализовал Лаутаро Мартинес. Однако на добивании удачно сыграл Димарко, оформив разгром. Добил соперника Фраттези, забив на 72-й минуте.

Эта победа дает «Интеру» 12-очковый отрыв от второго места Серии А за 12 туров до завершения сезона.

Серия А. 21-й тур.

Интер – Аталанта – 4:0

Голы: Дармиан, 26, Лаутаро, 45+1, Димарко, 54, Фраттези, 72

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Источник Sport.ua
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