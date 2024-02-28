Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Интер Милан
28.02.2024 21:45 - : -
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 февраля 2024, 03:41 |
28
0

Интер – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 28 февраля в 21:45 по Киеву

28 февраля 2024, 03:41 |
28
0
Интер – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

28 февраля на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 21-го тура Серии А, в котором «Интер» сыграет против «Аталанты». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Интер

Команда просто блистает в этом сезоне. На прошлой неделе свой уровень получилось подтвердить уже и в Лиге чемпионов. Принимая опытный Атлетико, она все-таки смогла раз пробить Облака, обыграв в итоге 1-0. Конечно же, такой счет ничего не гарантирует нерадзурри, и вояж в Мадрид точно будет неплохим. Но все равно подопечные Симоне Индзаги смогли заметно прибавить в этом сезоне, и это особенно заметно в рамках Серии А. Кажется, в этом месяце интрига в чемпионской гонке была если не убита напрочь, то сведена к минимуму. Черно-синие выиграли очный поединок у единственного преследователя, Ювентуса, и потом продолжили побеждать, чего не сказать о Старой Синьоре. Вот и с Лечче все закончилось разгромной, 4-0, победой.

Аталанта

Клуб в свое время дал шанс Гасперини, который как раз в Милане проваливался. Но с бергамаски Джан Пьеро раскрыл свой потенциал, сумев добиться выхода на максимальный для этой команды уровень, когда она играла в плей-офф Лиги чемпионов. Золотой период закончился в позапрошлом сезоне, когда Богиня финишировала за пределами зоны еврокубков. Да и прошлой весной команда из Бергамо остановилась, набрав 64 очка, и даже при штрафе Ювентусу финишировали пятыми. Этого, впрочем, хватило для старта в Лиге Европы, где итальянцы смогли выиграть свою группу. Да и на внутренней арене коллектив показывал себя отлично. Тут и выход в полуфинал кубка Италии, причем на пути убрали Милан на выезде. И борьба за четвертое место в Серии А. В прошлом туре снова играли с россонери, и, конечно же, этот бой забрал немало сил.

Статистика личных встреч

В последний раз бергамаски выигрывали еще в 2018-м году. Более того, нерадзурри победили вот уже четвертый раз кряду в этом сезоне.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей из Бергамо. Ждем и мы, что Индзаги с подопечными победят (коэффициент - 1,66).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Сассуоло – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Англии
Ноттингем Форест – Ман Юнайтед. Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии
Интер Милан Аталанта Интер - Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес высказался о последней игре Лунина. Он определился с будущим Андрея
Футбол | 27 февраля 2024, 15:22 4
Перес высказался о последней игре Лунина. Он определился с будущим Андрея
Перес высказался о последней игре Лунина. Он определился с будущим Андрея

Президент «галактикос» хочет как можно быстрее продлить контракт с украинцем

Динамо получило разрешение на проведение матчей со зрителями
Футбол | 27 февраля 2024, 21:14 18
Динамо получило разрешение на проведение матчей со зрителями
Динамо получило разрешение на проведение матчей со зрителями

На поединке с «Черноморцем» будут открыты несколько центральных секторов

Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
Футбол | 27.02.2024, 21:31
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
Лион по пенальти обыграл Страсбург и вышел в 1/2 финала Кубка Франции
Футбол | 28.02.2024, 01:55
Лион по пенальти обыграл Страсбург и вышел в 1/2 финала Кубка Франции
Лион по пенальти обыграл Страсбург и вышел в 1/2 финала Кубка Франции
Мудрик интересен клубу АПЛ со звездным украинцем. Он может перейти летом
Футбол | 27.02.2024, 14:42
Мудрик интересен клубу АПЛ со звездным украинцем. Он может перейти летом
Мудрик интересен клубу АПЛ со звездным украинцем. Он может перейти летом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании
ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании
26.02.2024, 07:01 1
Футбол
«Забудьте об этом». Отец Фьюри обратился к сторонникам Усика
«Забудьте об этом». Отец Фьюри обратился к сторонникам Усика
26.02.2024, 13:13 4
Бокс
10 самых высокооплачиваемых тренеров мирового футбола
10 самых высокооплачиваемых тренеров мирового футбола
26.02.2024, 14:27 6
Футбол
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
26.02.2024, 01:11
Футбол
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
26.02.2024, 11:35 7
Футбол
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
27.02.2024, 13:17 21
Футбол
В Англии вступились за Мудрика и нашли виновного в проигранном финале
В Англии вступились за Мудрика и нашли виновного в проигранном финале
26.02.2024, 11:04 2
Футбол
Довбик заинтересовал испанский гранд. Известна потенциальная сумма перехода
Довбик заинтересовал испанский гранд. Известна потенциальная сумма перехода
27.02.2024, 06:22 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем