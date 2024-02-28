Интер Милан

28 февраля на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 21-го тура Серии А, в котором «Интер» сыграет против «Аталанты». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Интер

Команда просто блистает в этом сезоне. На прошлой неделе свой уровень получилось подтвердить уже и в Лиге чемпионов. Принимая опытный Атлетико, она все-таки смогла раз пробить Облака, обыграв в итоге 1-0. Конечно же, такой счет ничего не гарантирует нерадзурри, и вояж в Мадрид точно будет неплохим. Но все равно подопечные Симоне Индзаги смогли заметно прибавить в этом сезоне, и это особенно заметно в рамках Серии А. Кажется, в этом месяце интрига в чемпионской гонке была если не убита напрочь, то сведена к минимуму. Черно-синие выиграли очный поединок у единственного преследователя, Ювентуса, и потом продолжили побеждать, чего не сказать о Старой Синьоре. Вот и с Лечче все закончилось разгромной, 4-0, победой.

Аталанта

Клуб в свое время дал шанс Гасперини, который как раз в Милане проваливался. Но с бергамаски Джан Пьеро раскрыл свой потенциал, сумев добиться выхода на максимальный для этой команды уровень, когда она играла в плей-офф Лиги чемпионов. Золотой период закончился в позапрошлом сезоне, когда Богиня финишировала за пределами зоны еврокубков. Да и прошлой весной команда из Бергамо остановилась, набрав 64 очка, и даже при штрафе Ювентусу финишировали пятыми. Этого, впрочем, хватило для старта в Лиге Европы, где итальянцы смогли выиграть свою группу. Да и на внутренней арене коллектив показывал себя отлично. Тут и выход в полуфинал кубка Италии, причем на пути убрали Милан на выезде. И борьба за четвертое место в Серии А. В прошлом туре снова играли с россонери, и, конечно же, этот бой забрал немало сил.

Статистика личных встреч

В последний раз бергамаски выигрывали еще в 2018-м году. Более того, нерадзурри победили вот уже четвертый раз кряду в этом сезоне.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей из Бергамо. Ждем и мы, что Индзаги с подопечными победят (коэффициент - 1,66).