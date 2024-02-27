Интер Милан

28.02.2024 21:45 - : -
Италия27 февраля 2024, 21:08 |
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Интер – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 февраля перенесенный поединок 21-го тура итальянской Серии А
27 февраля 2024, 21:08 |
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В среду, 28 февраля, состоится перенесенный матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Аталанта».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Стадион Джузеппе Меацца».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Интер – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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