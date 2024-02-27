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Чемпионат Италии
Интер Милан
28.02.2024 21:45 - : -
Аталанта
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Италия
27 февраля 2024, 21:08 |
24
0

Интер – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 февраля перенесенный поединок 21-го тура итальянской Серии А

27 февраля 2024, 21:08 |
24
0
Интер – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер – Аталанта

В среду, 28 февраля, состоится перенесенный матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Аталанта».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Стадион Джузеппе Меацца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Интер – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Интер Милан Аталанта Интер - Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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