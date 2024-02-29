Италия29 февраля 2024, 09:54 | Обновлено 29 февраля 2024, 10:07
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Неудержимые. Интер в 2024 году является идеальным по результатам матчей
Миланский клуб победил в 11 матче кряду
29 февраля 2024, 09:54 | Обновлено 29 февраля 2024, 10:07
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В среду, 28 февраля, в перенесенной игре 21-го тура Серии А «Интер» добился победы над «Аталантой» со счетом 4:0.
Эта победа стала для «нерадзурри» 11-й в 11-ти поединка 2024 года во всех турнирах. Общий счет в этих поединках – 30:4 в пользу миланцев.
4 марта в очередном туре чемпионата Италии «Интер» встретится с «Дженоа». Команда Симоне Индзаги единолично лидирует в таблице Серии А.
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