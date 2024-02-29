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Италия
29 февраля 2024, 09:54 | Обновлено 29 февраля 2024, 10:07
38
0

Неудержимые. Интер в 2024 году является идеальным по результатам матчей

Миланский клуб победил в 11 матче кряду

29 февраля 2024, 09:54 | Обновлено 29 февраля 2024, 10:07
38
0
Неудержимые. Интер в 2024 году является идеальным по результатам матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 28 февраля, в перенесенной игре 21-го тура Серии А «Интер» добился победы над «Аталантой» со счетом 4:0.

Эта победа стала для «нерадзурри» 11-й в 11-ти поединка 2024 года во всех турнирах. Общий счет в этих поединках – 30:4 в пользу миланцев.

4 марта в очередном туре чемпионата Италии «Интер» встретится с «Дженоа». Команда Симоне Индзаги единолично лидирует в таблице Серии А.

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Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Аталанта
Источник Sport.ua
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