Неудержимые. Интер в 2024 году является идеальным по результатам матчей

В среду, 28 февраля, в перенесенной игре 21-го тура Серии А «Интер» добился победы над «Аталантой» со счетом 4:0.

Эта победа стала для «нерадзурри» 11-й в 11-ти поединка 2024 года во всех турнирах. Общий счет в этих поединках – 30:4 в пользу миланцев.

4 марта в очередном туре чемпионата Италии «Интер» встретится с «Дженоа». Команда Симоне Индзаги единолично лидирует в таблице Серии А.