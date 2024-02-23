Свитолина выступит на турнире в США, где в прошлом году возобновила карьеру
Элина примет участие на соревнованиях WTA 500 в Чарльстоне
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 500) выступил на турнире серии WTA 500 в Чарльстоне (США), на котором в прошлом году возобновила карьеру после декрета.
В 2023 Элина провела матч 1/32 финала против Юлии Путинцевой и проиграла в трех сетах со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6.
Отметим, что соревнования в Чарльстоне пройдут на специфичном зеленом грунте.
Интересно, что 12-13 апреля женская сборная Украины по теннису сыграет против Румынии в Omni Amelia Island Resort, Флорида (США) на таком же покрытии.
Returning to Charleston's green clay this spring is three-time Grand Slam semifinalist Elina Svitolina. 🙌 The former World No. 3 made her debut return to tennis right here in the #Lowcountry last spring. pic.twitter.com/CXoYxhIFOW— Credit One Charleston Open (@CharlestonOpen) February 22, 2024
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