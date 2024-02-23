Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина выступит на турнире в США, где в прошлом году возобновила карьеру
WTA
23 февраля 2024, 02:43 |
85
0

Свитолина выступит на турнире в США, где в прошлом году возобновила карьеру

Элина примет участие на соревнованиях WTA 500 в Чарльстоне

23 февраля 2024, 02:43 |
85
0
Свитолина выступит на турнире в США, где в прошлом году возобновила карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 500) выступил на турнире серии WTA 500 в Чарльстоне (США), на котором в прошлом году возобновила карьеру после декрета.

В 2023 Элина провела матч 1/32 финала против Юлии Путинцевой и проиграла в трех сетах со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6.

Отметим, что соревнования в Чарльстоне пройдут на специфичном зеленом грунте.

Интересно, что 12-13 апреля женская сборная Украины по теннису сыграет против Румынии в Omni Amelia Island Resort, Флорида (США) на таком же покрытии.

По теме:
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/4 финала на турнире в Дубае
ВИДЕО. Что это было в 1-м сете? Как Свитолина проиграла Свентек в Дубае
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
Элина Свитолина WTA Чарльстон
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Слишком много фолили. Сборная Украины в гостевом матче проиграла Словении
Баскетбол | 22 февраля 2024, 21:02 14
Слишком много фолили. Сборная Украины в гостевом матче проиграла Словении
Слишком много фолили. Сборная Украины в гостевом матче проиграла Словении

Наша команда с поражения стартовала в квалификации Евробаскета-2025

Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Футбол | 22 февраля 2024, 20:15 156
Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы

«Горнякам» нужно ковать железо, пока оно горячо

Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Михаила
Футбол | 22.02.2024, 20:36
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Михаила
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Михаила
ВИДЕО. Ястремская записала новую песню. Это ее первый трек на украинском
Теннис | 22.02.2024, 10:32
ВИДЕО. Ястремская записала новую песню. Это ее первый трек на украинском
ВИДЕО. Ястремская записала новую песню. Это ее первый трек на украинском
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 22.02.2024, 12:28
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
22.02.2024, 00:03 1
Футбол
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
22.02.2024, 10:15
Футбол
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
21.02.2024, 18:34 35
Теннис
Стало известно, как Довбик оказался в чемпионате Молдовы
Стало известно, как Довбик оказался в чемпионате Молдовы
21.02.2024, 21:58
Футбол
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
21.02.2024, 23:56 25
Футбол
ВИДЕО. Черная пантера и уйма хайлайтов. Как муж Свитолиной покоряет Катар
ВИДЕО. Черная пантера и уйма хайлайтов. Как муж Свитолиной покоряет Катар
22.02.2024, 07:01 2
Теннис
Стала известна зарплата игрока s1mple в саудовском клубе
Стала известна зарплата игрока s1mple в саудовском клубе
21.02.2024, 15:55 3
Киберспорт
Лига чемпионов. Завершены первые матчи 1/8 финала. Кто имеет гандикап?
Лига чемпионов. Завершены первые матчи 1/8 финала. Кто имеет гандикап?
22.02.2024, 06:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем