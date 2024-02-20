Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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ITF
20 февраля 2024, 17:19 |
142
0

Стало известно, где Украина примет Румынию в Кубке Билли Джин Кинг

Неожиданно сыграем в США

20 февраля 2024, 17:19 |
142
0
Стало известно, где Украина примет Румынию в Кубке Билли Джин Кинг
ФТУ. Михаил Филима

Международная федерация тенниса утвердила место проведения следующего матча в рамках Кубка Билли Джин Кинг, где Украина выступит номинальным хозяином в противостоянии с Румынией.

Матчевая встреча состоится 12-13 апреля в Omni Amelia Island Resort, Флорида, США.

Следует отметить, что с 1 по 7 апреля в Чальстоне, который находится в соседнем штате (Южная Каролина) состоится турнир WTA 500 на зеленом грунте.

«Я очень рада присоединиться и вернуть теннис мирового класса в северную Флориду. Конечно, вся команда мечтает о том, чтобы домашний матч состоялся в Украине, как это было всегда. Но во время войны это невозможно. Стоит добавить, что Теннисный центр Буша – надежный партнер фонда, и его поддержка в организации нашего домашнего матча Кубка Билли Джин Кинг весит много. Мы надеемся, немало людей смогут поддержать нас в матче против Румынии, и удастся создать действительно домашнюю атмосферу», – говорится в релизе предстоящего события от имени Элины Свитолиной.

Отметим, что команды Украины и Румынии будут соревноваться за право сыграть в финальной части турнира, которая состоится в ноябре в Севилье.

100% дохода от этого противостояния будет направлено в Фонд Элины Свитолиной и Программу ACE Bush Outreach Program, чтобы дети со всего мира имели доступ к теннисному оборудованию, программам и другим ресурсам.

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Кубок Билли Джин Кинг Михаил Филима
Источник Федерация тенниса Украины
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