ВИДЕО. Гений или нужно хейтить? Месси обыграл лежащего на газоне соперника

В ночь на 22 февраля состоялся первый матч нового сезона Major League Soccer (MLS) между командами «Интер Майами» и «Реал Солт-Лейк». Игра завершилась со счетом 2:0.

Легендарный аргентинский футболист, обладатель Золотого мяча 2023 и чемпион мира 2022 года Лионель Месси отыграл весь поединок и отметился ассистом на Роберта Тейлора.

В одном из эпизодов Лео так заигрался, что решил обыграть и лежащего на газоне соперника.

Фанаты футбола разделились во мнении. Одни считают, что Лео в очередной раз показал свою уникальность, потому что перекинул футболиста достаточно эффектно. Другие думают, что у аргентинца отсутствует понятия фейр-плей.

Lionel Messi casually chipping the ball over an injured player 😭💀 pic.twitter.com/RW57VaaaYo