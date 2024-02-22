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  4. ВИДЕО. Гений или нужно хейтить? Месси обыграл лежащего на газоне соперника
Major League Soccer
22 февраля 2024, 13:21 |
1293
5

ВИДЕО. Гений или нужно хейтить? Месси обыграл лежащего на газоне соперника

В ночь на 22 февраля «Интер Майами» обыграл «Реал Солт-Лейк» со счетом 2:0

22 февраля 2024, 13:21 |
1293
5
ВИДЕО. Гений или нужно хейтить? Месси обыграл лежащего на газоне соперника
Twitter

В ночь на 22 февраля состоялся первый матч нового сезона Major League Soccer (MLS) между командами «Интер Майами» и «Реал Солт-Лейк». Игра завершилась со счетом 2:0.

Легендарный аргентинский футболист, обладатель Золотого мяча 2023 и чемпион мира 2022 года Лионель Месси отыграл весь поединок и отметился ассистом на Роберта Тейлора.

В одном из эпизодов Лео так заигрался, что решил обыграть и лежащего на газоне соперника.

Фанаты футбола разделились во мнении. Одни считают, что Лео в очередной раз показал свою уникальность, потому что перекинул футболиста достаточно эффектно. Другие думают, что у аргентинца отсутствует понятия фейр-плей.

ВИДЕО. Гений или нужно хейтить? Месси обыграл лежащего на газоне соперника

Видеообзор матча Интер Майами – Реал Солт-Лейк – 2:0

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Ron Noiill
До чергового коричневого м'ячу, повинні ще дати нагороду за фейр плей цьому супермену.
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0
Boodya 1209
За таке повинні дати йому золотий м'яч
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0
Андрій Шевченко
Повів себе , як останній піТарасстепаненко.
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-2
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