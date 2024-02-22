ВИДЕО. Гений или нужно хейтить? Месси обыграл лежащего на газоне соперника
В ночь на 22 февраля «Интер Майами» обыграл «Реал Солт-Лейк» со счетом 2:0
В ночь на 22 февраля состоялся первый матч нового сезона Major League Soccer (MLS) между командами «Интер Майами» и «Реал Солт-Лейк». Игра завершилась со счетом 2:0.
Легендарный аргентинский футболист, обладатель Золотого мяча 2023 и чемпион мира 2022 года Лионель Месси отыграл весь поединок и отметился ассистом на Роберта Тейлора.
В одном из эпизодов Лео так заигрался, что решил обыграть и лежащего на газоне соперника.
Фанаты футбола разделились во мнении. Одни считают, что Лео в очередной раз показал свою уникальность, потому что перекинул футболиста достаточно эффектно. Другие думают, что у аргентинца отсутствует понятия фейр-плей.
ВИДЕО. Гений или нужно хейтить? Месси обыграл лежащего на газоне соперника
Lionel Messi casually chipping the ball over an injured player 😭💀 pic.twitter.com/RW57VaaaYo— SPORTbible (@sportbible) February 22, 2024
Видеообзор матча Интер Майами – Реал Солт-Лейк – 2:0
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