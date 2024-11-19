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Молодежные турниры
19 ноября 2024, 21:04 |
567
0

ВИДЕО. Камбэк! Сборная Украины U-21 отыгралась в конце матча с Италией

Счет 2:2 в матче сделал Игорь Краснопир

19 ноября 2024, 21:04 |
567
0
ВИДЕО. Камбэк! Сборная Украины U-21 отыгралась в конце матча с Италией
УАФ. Игорь Краснопир

Молодежная сборная Украины U-21 19 ноября в 19:15 проводит второй товарищеский матч.

Товарищеский поединок Италия U-21 – Украина U-21 проходит на стадионе Альберто Пикко в городе Специя.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда под руководством Унаи Мельгосы готовится к матчам финального раунда Евро-2025 U-21.

Во время учебно-тренировочного сбора сине-желтые 15 ноября провели спарринг против Португалии U-21, который завершился вничью (3:3).

На 84-й минуте «сине-желтые» сравняли счет! Автором точного удара стал Игорь Краснопир, который вышел на поле за две минуты до забитого гола.

ВИДЕО. Камбэк! Сборная Украины U-21 отыгралась в конце матча с Италией

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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