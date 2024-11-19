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  4. «Постоянно канючил». Маркевич сообщил, каким был Тимощук в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
19 ноября 2024, 20:56 | Обновлено 19 ноября 2024, 21:24
2195
0

«Постоянно канючил». Маркевич сообщил, каким был Тимощук в сборной Украины

Известный тренер пожаловался на жадность предателя

19 ноября 2024, 20:56 | Обновлено 19 ноября 2024, 21:24
2195
0
«Постоянно канючил». Маркевич сообщил, каким был Тимощук в сборной Украины
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, каким был предатель Анатолий Тимощук в сборной Украины.

«Наши пути пересеклись с ним в национальной сборной Украины и Тимощук запомнился тем, что постоянно канючил повышенные премиальные, даже за товарищеские матчи. Для него деньги всегда были на первом месте и поэтому для меня не стало удивительным, что он продался за рубли», - сказал Маркевич.

Ранее бывший тренер сборной Украины Сабо рассказал, что ждет Тимощука после выигранного суда против УАФ.

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Сабо рассказал, что ждет Тимощука после выигранного суда против УАФ
Мирон Маркевич Анатолий Тимощук инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Теннис
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