«Постоянно канючил». Маркевич сообщил, каким был Тимощук в сборной Украины
Известный тренер пожаловался на жадность предателя
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, каким был предатель Анатолий Тимощук в сборной Украины.
«Наши пути пересеклись с ним в национальной сборной Украины и Тимощук запомнился тем, что постоянно канючил повышенные премиальные, даже за товарищеские матчи. Для него деньги всегда были на первом месте и поэтому для меня не стало удивительным, что он продался за рубли», - сказал Маркевич.
Ранее бывший тренер сборной Украины Сабо рассказал, что ждет Тимощука после выигранного суда против УАФ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нас устроит только победа. Все остальное – провал
Смотрите самые интересные моменты матча украинской молодежки