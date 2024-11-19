«Постоянно канючил». Маркевич сообщил, каким был Тимощук в сборной Украины

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, каким был предатель Анатолий Тимощук в сборной Украины.

«Наши пути пересеклись с ним в национальной сборной Украины и Тимощук запомнился тем, что постоянно канючил повышенные премиальные, даже за товарищеские матчи. Для него деньги всегда были на первом месте и поэтому для меня не стало удивительным, что он продался за рубли», - сказал Маркевич.

Ранее бывший тренер сборной Украины Сабо рассказал, что ждет Тимощука после выигранного суда против УАФ.