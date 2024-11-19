Амбиции на месте. Погба хочет остаться в Европе

Французский полузащитник Поль Погба, который недавно расторг контракт с «Ювентусом», не хочет покидать Европу, сообщает ESPN.

31-летний игрок считает, что если он будет играть в ведущих европейских лигах, то сможет вернуться в сборную Франции. Несколько клубов уже контактировали с Полем, но до конкретики пока что не дошло. Сейчас француз тренируется в Майами.

Крайний свой матч Поль Погба провел 3 сентября 2023-го года.

Поль Погба может продолжить карьеру в АПЛ.