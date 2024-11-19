Франция19 ноября 2024, 21:14 |
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Амбиции на месте. Погба хочет остаться в Европе
Погба хочет играть в ведущих европейских лигах
19 ноября 2024, 21:14 |
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Французский полузащитник Поль Погба, который недавно расторг контракт с «Ювентусом», не хочет покидать Европу, сообщает ESPN.
31-летний игрок считает, что если он будет играть в ведущих европейских лигах, то сможет вернуться в сборную Франции. Несколько клубов уже контактировали с Полем, но до конкретики пока что не дошло. Сейчас француз тренируется в Майами.
Крайний свой матч Поль Погба провел 3 сентября 2023-го года.
Поль Погба может продолжить карьеру в АПЛ.
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