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  4. Амбиции на месте. Погба хочет остаться в Европе
Франция
19 ноября 2024, 21:14 |
141
0

Амбиции на месте. Погба хочет остаться в Европе

Погба хочет играть в ведущих европейских лигах

19 ноября 2024, 21:14 |
141
0
Амбиции на месте. Погба хочет остаться в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Французский полузащитник Поль Погба, который недавно расторг контракт с «Ювентусом», не хочет покидать Европу, сообщает ESPN.

31-летний игрок считает, что если он будет играть в ведущих европейских лигах, то сможет вернуться в сборную Франции. Несколько клубов уже контактировали с Полем, но до конкретики пока что не дошло. Сейчас француз тренируется в Майами.

Крайний свой матч Поль Погба провел 3 сентября 2023-го года.

Поль Погба может продолжить карьеру в АПЛ.

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Данііл Киріяка Источник: ESPN
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