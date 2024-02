Аль-Наср с голом Роналду вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии

Вечером 21 февраля состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.

Клуб Аль-Наср вышел в четвертьфинал, второй раз победив команду Аль-Фейха (2:0).

У хозяев поля второй в матче гол забил португальский форвард Криштиану Роналду.

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Роналду за Аль-Наср

В четвертьфинале Аль-Наср будет играть против команды Аль-Айн из ОАЭ, бывшей команды Сергея Реброва.

Лига чемпионов Азии. 1/8 финала

Ответные матчи, 21 февраля

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Аль-Фейха (Саудовская Аравия) – 2:0 [первый матч – 1:0]

Аль-Айн (ОАЭ) – Насаф Карши (Узбекистан) – 2:1 [первый матч – 0:0]

Кофу (Япония) – Ульсан (Южная Корея) – 1:2 [первый матч – 0:3]

Йокогама Маринос (Япония) – Бангкок Юнайтед (Таиланд) – 1:0 д.в. [первый матч – 2:2]

Сетка плей-офф

