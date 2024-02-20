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20 февраля 2024, 23:40 | Обновлено 20 февраля 2024, 23:49
340
0

Определены два четвертьфиналиста Лиги чемпионов Азии

20 февраля состоялись два ответных матча 1/8 финала

20 февраля 2024, 23:40 | Обновлено 20 февраля 2024, 23:49
340
0
Определены два четвертьфиналиста Лиги чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine. Шаньдун Тайшань

Определены два четвертьфиналиста Лиги чемпионов Азии.

20 февраля состоялись два ответных матча 1/8 финала.

Ими стали: Шаньдун Тайшань (Китай), Чонбук (Южная Корея).

Лига чемпионов Азии. 1/8 финала

Ответные матчи, 20 февраля

Кавасаки Фронтале (Япония) – Шаньдун Тайшань (Китай) – 2:4 [первый матч – 3:2]

  • Голы: Миура, 30, Эрисон, 59 – Кризан, 8, 73, Гао Чжуньи, 25, Жадсон, 90+7

Пхохан (Южная Корея) – Чонбук (Южная Корея) – 1:1 [первый матч – 1:3]

  • Голы: Пак Чан-Юн, 12 – Чон Та-Вук, 76

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Источник Sport.ua
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