Другие новости20 февраля 2024, 23:40 | Обновлено 20 февраля 2024, 23:49
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Определены два четвертьфиналиста Лиги чемпионов Азии
20 февраля состоялись два ответных матча 1/8 финала
20 февраля 2024, 23:40 | Обновлено 20 февраля 2024, 23:49
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Определены два четвертьфиналиста Лиги чемпионов Азии.
20 февраля состоялись два ответных матча 1/8 финала.
Ими стали: Шаньдун Тайшань (Китай), Чонбук (Южная Корея).
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала
Ответные матчи, 20 февраля
Кавасаки Фронтале (Япония) – Шаньдун Тайшань (Китай) – 2:4 [первый матч – 3:2]
- Голы: Миура, 30, Эрисон, 59 – Кризан, 8, 73, Гао Чжуньи, 25, Жадсон, 90+7
Пхохан (Южная Корея) – Чонбук (Южная Корея) – 1:1 [первый матч – 1:3]
- Голы: Пак Чан-Юн, 12 – Чон Та-Вук, 76
Сетка плей-офф
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