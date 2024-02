10-й номер АТР выиграл 6-й финал подряд, завоевав трофей в Делрей-Биче

19 февраля завершился финальный поединок на хардовом турнире АТР 250 в Делрей-Биче (США).

10-й номер рейтинга АТР Тейлор Фритц (США) в двух сетах обыграл своего соотечественника Томми Пола (АТР 14) за 1 час и 41 минуту.

АТР 250 Делрей-Бич. Хард. Финал

Тейлор Фритц (США) [1] – Томми Пол (США) [3] – 6:2, 6:3

Это была 8-я встреча теннисистов. Счет стал равным, 4:4.

Отметим, что в прошлом году Фритц также выиграл соревнования на этих кортах.

Фритц провел 12-й финал на уровне АТР и завоевал свой седьмой титул. Тейлор выиграл шестой финальный матч подряд. Для него это первый трофей в сезоне.

Тейлор прервал винстрик Томми Пола из 7 матчей. На прошлой неделе он стал победителем турнира в Далласе.

