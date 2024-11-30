ФРИТЦ: Вы не можете отбросить личную предвзятость, сформировав свое мнение?

Американский теннисист Тейлор Фритц опубликовал в своих социальных сетях пост после информации о проваленном допинг-тесте Иги Свентек:

«Что меня сводит с ума в таких ситуациях, так это не сами случаи. Трудно точно знать, что произошло/все детали в этих конкретных случаях, поэтому разговоры о спекуляциях мне не очень нравятся. Это нормально – иметь собственное честное мнение, но чего я не могу понять и что так расстраивает меня как игрока, так это безумная предвзятость теннисной общественности, поддерживающей любую историю, которая продвигает повестку, которую они сами хотят.

Если у соперника игрока, за которого вы болеете, положительный тест, то вы в команде «давайте назовём его допингистом/обманщиком/опозорим как можно сильнее», а если речь идёт о вашем любимом игроке, то он «невиновен, вопросов нет». Как вы не можете отбросить личную предвзятость и сформировать своё мнение?

Даже если вы, как игрок, можете доказать свою невиновность (я не говорю, что это так или не так), люди, которые поддерживают ваших соперников/имеют предубеждение против вас, всегда будут слепо продвигать версию о том, что вы читер, и этот факт заставляет меня грустить по всем по-настоящему невинным игрокам, которым приходится проходить через это».