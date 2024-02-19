Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Второй раз за сезон. Русин в Сандерленде останется без тренера
Англия
19 февраля 2024, 16:49 |
254
0

Второй раз за сезон. Русин в Сандерленде останется без тренера

Майкл Бил в ближайшее время уйдет со своей должности

19 февраля 2024, 16:49 |
254
0
Второй раз за сезон. Русин в Сандерленде останется без тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Бил

Главный тренер английского «Сандерленда» Майкл Бил вскоре покинет команду, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, расставание состоится по взаимному согласию сторон.

Интересно, что 43-летний специалист возглавил «Сандерленд» лишь в декабре 2023 года и успел провести только 12 матчей во главе команды. В них «черные коты» одержали 4 победы, дважды сыграли вничью и 6 раз потерпели поражение.

Это уже не первая в сезоне тренерская отставка для команды, за которую выступает украинский нападающий Назарий Русин. В начале декабря 2023 года «Санлерленд» уволил Тоуни Моубрея.

По теме:
Эвертон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Никогда не сдавайся. Мудрик запостил мотивационное фото из спортзала
Источник: Гаттузо уволен с поста главного тренера Марселя
Майкл Бил Назарий Русин Сандерленд чемпионат Англии по футболу Чемпионшип отставка Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр АЛИЕВ: «Ордец? Этого человека для меня не существует»
Футбол | 19 февраля 2024, 17:08 0
Александр АЛИЕВ: «Ордец? Этого человека для меня не существует»
Александр АЛИЕВ: «Ордец? Этого человека для меня не существует»

Бывший игрок киевского «Динамо» даже не хочет слышать об изменнике Украины

Лунин прокомментировал матч против Райо, в котором он пропустил с пенальти
Футбол | 19 февраля 2024, 06:42 0
Лунин прокомментировал матч против Райо, в котором он пропустил с пенальти
Лунин прокомментировал матч против Райо, в котором он пропустил с пенальти

«Сливочные» сыграли вничью с «Райо Вальекано»

Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ
Теннис | 18.02.2024, 18:56
Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ
Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ
Первый бразилец комом. Почему Ариэльсон покидает Полесье
Футбол | 19.02.2024, 12:52
Первый бразилец комом. Почему Ариэльсон покидает Полесье
Первый бразилец комом. Почему Ариэльсон покидает Полесье
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
Футбол | 19.02.2024, 02:29
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
18.02.2024, 10:50 1
Футбол
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
19.02.2024, 07:48 21
Футбол
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
17.02.2024, 19:05 1
Футбол
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
18.02.2024, 12:22 54
Футбол
Тренер раскритиковал Меркушину: «Сколько ей прощают и доверяют»
Тренер раскритиковал Меркушину: «Сколько ей прощают и доверяют»
17.02.2024, 19:40 4
Биатлон
ВИДЕО. Роналду забил за Аль-Наср и обошел Месси по уникальному показателю
ВИДЕО. Роналду забил за Аль-Наср и обошел Месси по уникальному показателю
17.02.2024, 21:35 5
Футбол
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
18.02.2024, 07:41 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем