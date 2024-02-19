Второй раз за сезон. Русин в Сандерленде останется без тренера
Майкл Бил в ближайшее время уйдет со своей должности
Главный тренер английского «Сандерленда» Майкл Бил вскоре покинет команду, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, расставание состоится по взаимному согласию сторон.
Интересно, что 43-летний специалист возглавил «Сандерленд» лишь в декабре 2023 года и успел провести только 12 матчей во главе команды. В них «черные коты» одержали 4 победы, дважды сыграли вничью и 6 раз потерпели поражение.
Это уже не первая в сезоне тренерская отставка для команды, за которую выступает украинский нападающий Назарий Русин. В начале декабря 2023 года «Санлерленд» уволил Тоуни Моубрея.
🚨🔴⚪️ Michael Beale, set to part ways with Sunderland as decision has been made. It’s over.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2024
Club statement to follow soon, as reported by @mwalker2771. pic.twitter.com/sTc0oioYFt
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