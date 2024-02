Второй раз за сезон. Русин в Сандерленде останется без тренера

Главный тренер английского «Сандерленда» Майкл Бил вскоре покинет команду, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, расставание состоится по взаимному согласию сторон.

Интересно, что 43-летний специалист возглавил «Сандерленд» лишь в декабре 2023 года и успел провести только 12 матчей во главе команды. В них «черные коты» одержали 4 победы, дважды сыграли вничью и 6 раз потерпели поражение.

Это уже не первая в сезоне тренерская отставка для команды, за которую выступает украинский нападающий Назарий Русин. В начале декабря 2023 года «Санлерленд» уволил Тоуни Моубрея.

🚨🔴⚪️ Michael Beale, set to part ways with Sunderland as decision has been made. It’s over.



Club statement to follow soon, as reported by @mwalker2771. pic.twitter.com/sTc0oioYFt