Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
32 матча без поражений в сезоне
В матче чемпионата Германии Байер выиграл у Хайденхайма со счетом 2:1 и повторил исторической рекорд Баварии – серия игр без поражений во всех турнирах в сезоне достигла 32-х матчей.
При этом в прошлом туре Байер обыграл как раз Баварию и оторвался в таблице на 5 очков. Стать единоличным рекордсменом команда Хаби Алонсо может в следующем туре, когда сыграет против Майнца.
Bayer Leverkusen have equalled Bayern’s all-time German football record for the longest unbeaten run across all competitions.— Squawka (@Squawka) February 17, 2024
32 games without defeat. 🤯 pic.twitter.com/ZueHxhaUVE
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