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  4. Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Германия
17 февраля 2024, 19:05 |
1706
0

Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии

32 матча без поражений в сезоне

17 февраля 2024, 19:05 |
1706
0
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Германии Байер выиграл у Хайденхайма со счетом 2:1 и повторил исторической рекорд Баварии – серия игр без поражений во всех турнирах в сезоне достигла 32-х матчей.

При этом в прошлом туре Байер обыграл как раз Баварию и оторвался в таблице на 5 очков. Стать единоличным рекордсменом команда Хаби Алонсо может в следующем туре, когда сыграет против Майнца.

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Бавария Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига Хаби Алонсо
Источник Sport.ua
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