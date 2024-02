Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии

В матче чемпионата Германии Байер выиграл у Хайденхайма со счетом 2:1 и повторил исторической рекорд Баварии – серия игр без поражений во всех турнирах в сезоне достигла 32-х матчей.

При этом в прошлом туре Байер обыграл как раз Баварию и оторвался в таблице на 5 очков. Стать единоличным рекордсменом команда Хаби Алонсо может в следующем туре, когда сыграет против Майнца.

Bayer Leverkusen have equalled Bayern’s all-time German football record for the longest unbeaten run across all competitions.



32 games without defeat. 🤯 pic.twitter.com/ZueHxhaUVE