ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску

11-я ракетка мира Алена Остапенко (Латвия) не сумела пробиться в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

В третьем раунде соревнований в Катаре латвийка уступила «нейтральной» теннисистке Виктории Азаренко в двух сетах со счетом 0:6, 3:6.

После завершения встречи Остапенко не стала жать руку белоруске. Азаренко слегка удивилась, что видно по ее реакции. Алена протянула ракетку, однако Виктория уже очень обиделась и никак не отреагировала на такой жест.

Странности добавляет тот факт, что официальный Twitter-аккаунт WTA спокойно опубликовал видео выигранного матчпоинта от Азаренко, а также и ситуацию после завершения матча.

Стоит отметить, что у Алены – украинские корни. Ее папа является бывшим украинским футболистом из Запорожья.

Но ещё интереснее то, что у Алены всего 3 поражения в текущем сезоне и все 3 – от Азаренко. С остальными у Алены 14:0...

В четвертьфинале тысячника в Катаре Азаренко сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек.

1⃣5⃣0⃣ hard court wins 👏@vika7 defeats Ostapenko in straight sets 6-0, 6-3 and will face Swiatek in the quarterfinals.#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/ET4xMqmofj