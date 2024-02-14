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  4. ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
WTA
14 февраля 2024, 23:05 | Обновлено 14 февраля 2024, 23:46
4310
12

ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску

Алена уступила Виктории в 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в Дохе

14 февраля 2024, 23:05 | Обновлено 14 февраля 2024, 23:46
4310
12
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
WTA. Алена Остапенко и Виктория Азаренко

11-я ракетка мира Алена Остапенко (Латвия) не сумела пробиться в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

В третьем раунде соревнований в Катаре латвийка уступила «нейтральной» теннисистке Виктории Азаренко в двух сетах со счетом 0:6, 3:6.

После завершения встречи Остапенко не стала жать руку белоруске. Азаренко слегка удивилась, что видно по ее реакции. Алена протянула ракетку, однако Виктория уже очень обиделась и никак не отреагировала на такой жест.

Странности добавляет тот факт, что официальный Twitter-аккаунт WTA спокойно опубликовал видео выигранного матчпоинта от Азаренко, а также и ситуацию после завершения матча.

Стоит отметить, что у Алены – украинские корни. Ее папа является бывшим украинским футболистом из Запорожья.

Но ещё интереснее то, что у Алены всего 3 поражения в текущем сезоне и все 3 – от Азаренко. С остальными у Алены 14:0...

В четвертьфинале тысячника в Катаре Азаренко сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек.

ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску

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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Андрій Шевченко
Респект. Кацапню і білокацапню  повинні давити всі.
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+14
Saar
Респект! 
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0
Elis
Завжди приємно дивитись на писок безпрапорних, коли їм гидуються тиснути руку. 
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-2
Saar
кацапня і латентна кацапня аовинні вічно бути гнобленими!
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-2
ptolemeus
Гадаю, що тут справа не в раптовому прояві проукраїнської позиції, а в банальних психах Альони, якими вона давно відома.
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-3
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1812
Браво Вика,размазала и не заметила, у лузера похоже проблемы не только со своей фигурой 
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-5
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