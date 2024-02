Идет за Золотой бутсой. Мбаппе первым в сезоне забил 30 голов

В матче Кубка Франции ПСЖ обыграл «Брест» со счетом 3:1, а один из голов забил форвард парижан Килиан Мбаппе. Для игрока это 30-й гол во всех турнирах нынешнего сезона.

Мбаппе стал первым в европейских топовых чемпионатах, кто добрался до отметки в три десятка голов в сезоне. Для этого ему понадобилось 29 матчей.

В ближайшее время игрок может объявить о своем будущем – переход в «Реал» или подписание с ПСЖ нового контракта, так как действующее соглашение истекает летом.

