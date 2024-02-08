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  4. Идет за Золотой бутсой. Мбаппе первым в сезоне забил 30 голов
Франция
08 февраля 2024, 07:12 |
176
0

Идет за Золотой бутсой. Мбаппе первым в сезоне забил 30 голов

Для этого понадобилось всего 29 матчей

08 февраля 2024, 07:12 |
176
0
Идет за Золотой бутсой. Мбаппе первым в сезоне забил 30 голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче Кубка Франции ПСЖ обыграл «Брест» со счетом 3:1, а один из голов забил форвард парижан Килиан Мбаппе. Для игрока это 30-й гол во всех турнирах нынешнего сезона.

Мбаппе стал первым в европейских топовых чемпионатах, кто добрался до отметки в три десятка голов в сезоне. Для этого ему понадобилось 29 матчей.

В ближайшее время игрок может объявить о своем будущем – переход в «Реал» или подписание с ПСЖ нового контракта, так как действующее соглашение истекает летом.

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Источник Sport.ua
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