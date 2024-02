Сыграет ли Ярмолюк? Стали известны составы на матч Брентфорд – Ман Сити

Сегодня, 5 февраля, «Брентфорд» на своем домашнем стадионе в матче двадцать третьего тура Английской Премьер-лиги примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 15-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк начнет игру на скамейке для запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Брентфорд»: Флеккен, Роерслев, Коллинс, Пиннок, Ми, Ньоргард, Регилон, Янельт, Йенсен, Тоуни, Мопе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол, Родри, Бернарду, Де Брюйне, Альварес, Фоден, Холанд.

🐝 Your Bees to take on City#BREMCI | #BrentfordFC pic.twitter.com/TSkIdCTEoq