Испания04 февраля 2024, 14:15 | Обновлено 04 февраля 2024, 14:26
623
9
Источник: Мбаппе вскоре сообщит о переходе в Реал
Официальное объявление от игрока ожидается на следующей неделе
04 февраля 2024, 14:15 | Обновлено 04 февраля 2024, 14:26
623
9
Килиан Мбаппе принял окончательное решение покинуть «ПСЖ» в конце сезона и перейти в «Реал» на правах свободного агента. По информации ESPN, о своем решении Мбаппе официально объявит уже на следующей неделе.
Мбаппе хочет выступить за сборную Франции на домашней Олимпиаде-2024 в Париже. Сейчас вопрос участия 25-летнего форварда в Играх согласовывается с «Реалом».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент «Реала» Флорентино Перес сообщил тренерскому штабу команды о том, что подписание Мбаппе находится на финальной стадии.
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Незабаром - переводится как *вскоре*. Применяется для будущего действия, времени.
Повiдомив - це дiэслово минулого часу.
Похоже от гугл-переводчика отказались. Вживую переводят
Плюсик редакции.