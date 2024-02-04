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Испания
04 февраля 2024, 14:15 | Обновлено 04 февраля 2024, 14:26
623
9

Источник: Мбаппе вскоре сообщит о переходе в Реал

Официальное объявление от игрока ожидается на следующей неделе

04 февраля 2024, 14:15 | Обновлено 04 февраля 2024, 14:26
623
9
Источник: Мбаппе вскоре сообщит о переходе в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе принял окончательное решение покинуть «ПСЖ» в конце сезона и перейти в «Реал» на правах свободного агента. По информации ESPN, о своем решении Мбаппе официально объявит уже на следующей неделе.

Мбаппе хочет выступить за сборную Франции на домашней Олимпиаде-2024 в Париже. Сейчас вопрос участия 25-летнего форварда в Играх согласовывается с «Реалом».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент «Реала» Флорентино Перес сообщил тренерскому штабу команды о том, что подписание Мбаппе находится на финальной стадии.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ свободный агент трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Источник ESPN
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Комментарии 9
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naverland
Винисиус на выход, Мбапе придется понять что в Реале он командовать не будет. 
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0
Xvalenok03
Я не гуманитарий по образованию, но мне кажется что-то с переводом не так.
Незабаром - переводится как *вскоре*.  Применяется для будущего действия, времени. 
Повiдомив - це дiэслово минулого часу. 
Похоже от гугл-переводчика отказались. Вживую переводят
Плюсик редакции. 
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-1
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Андрей Кан
Незабаром повідомив? Це як? Майбутнє в минулому? )
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-1
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