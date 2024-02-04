Источник: Мбаппе вскоре сообщит о переходе в Реал

Килиан Мбаппе принял окончательное решение покинуть «ПСЖ» в конце сезона и перейти в «Реал» на правах свободного агента. По информации ESPN, о своем решении Мбаппе официально объявит уже на следующей неделе.

Мбаппе хочет выступить за сборную Франции на домашней Олимпиаде-2024 в Париже. Сейчас вопрос участия 25-летнего форварда в Играх согласовывается с «Реалом».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент «Реала» Флорентино Перес сообщил тренерскому штабу команды о том, что подписание Мбаппе находится на финальной стадии.