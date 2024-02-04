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  4. Мбаппе уже близко. Президент Реала раскололся в отношении француза
Испания
04 февраля 2024, 11:51 | Обновлено 04 февраля 2024, 12:01
773
0

Мбаппе уже близко. Президент Реала раскололся в отношении француза

Все говорит о том, что нападающий станет игроком «галактикос»

04 февраля 2024, 11:51 | Обновлено 04 февраля 2024, 12:01
773
0
Мбаппе уже близко. Президент Реала раскололся в отношении француза
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес после матча 20-го тура испанской Ла Лиги с «Хетафе» (0:2) якобы сообщил тренерскому штабу «сливочных» во главе с Карло Анчелотти о ситуации в переговорах с французским нападающим Килианом Мбаппе.

Сообщается, будто Перес заявил, что подписание француза находится на завершающей стадии. Об этом проинформировал в твиттере испанский журналист Рамон Альварез де Мон. Он утверждает, что кто-то из игроков «Реала» также услышал данные слова главы мадридского клуба.

Напомним, ранее в Испании появилась информация, что Килиан Мбаппе запрашивает у «сливочных» зарплату 70 млн евро в год, которая будет выплачиваться в течение пятилетнего срока действия контракта.

Ране сообщалось, что в «ПСЖ» подобрали замену Мбаппе, если он уйдет летом этого года.

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Килиан Мбаппе Флорентино Перес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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