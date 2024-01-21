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Франция
21 января 2024, 11:03 | Обновлено 21 января 2024, 11:14
252
0

Готовы расстаться. В ПСЖ подобрали замену Мбаппе, если он уйдет

Парижане готовятся к будущему без французского нападающего

21 января 2024, 11:03 | Обновлено 21 января 2024, 11:14
252
0
Готовы расстаться. В ПСЖ подобрали замену Мбаппе, если он уйдет
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Парижский клуб «ПСЖ» готовится к тому, что будущим летом может лишиться нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, у которого истекает срок действия контракта.

Сообщается, что столичный клуб уже определился с заменой уроженцу Парижа, если игрок не подпишет новое соглашение.

Вероятной заменой Килиану Мбаппе должен стать вингер «Баварии» и сборной Германии Лерой Сане. Немец находится в шорт-листе желаемых подопечных у главного тренера «ПСЖ» Луиса Энртике. Испанский специалист видит Сане в атакующей тройке вместе с Рандалом Коло Муани и Усманом Дембеле.

В нынешнем сезоне 28-летний Лерой Сане забил за мюнхенцев 9 голов и сделал 11 ассистов.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил Мбаппе огромный контракт.

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