Готовы расстаться. В ПСЖ подобрали замену Мбаппе, если он уйдет

Парижский клуб «ПСЖ» готовится к тому, что будущим летом может лишиться нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, у которого истекает срок действия контракта.

Сообщается, что столичный клуб уже определился с заменой уроженцу Парижа, если игрок не подпишет новое соглашение.

Вероятной заменой Килиану Мбаппе должен стать вингер «Баварии» и сборной Германии Лерой Сане. Немец находится в шорт-листе желаемых подопечных у главного тренера «ПСЖ» Луиса Энртике. Испанский специалист видит Сане в атакующей тройке вместе с Рандалом Коло Муани и Усманом Дембеле.

В нынешнем сезоне 28-летний Лерой Сане забил за мюнхенцев 9 голов и сделал 11 ассистов.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил Мбаппе огромный контракт.