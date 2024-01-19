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  4. ПСЖ очень хочет удержать Мбаппе. Предложили огромный контракт на 400 млн
Франция
19 января 2024, 11:47 |
279
0

ПСЖ очень хочет удержать Мбаппе. Предложили огромный контракт на 400 млн

Клуб намерен не тянуть до конца сезона

19 января 2024, 11:47 |
279
0
ПСЖ очень хочет удержать Мбаппе. Предложили огромный контракт на 400 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

По информации французских СМИ, руководство ПСЖ делает все, чтобы удержать в команде ключевого форварда Килиана Мбаппе, чей контракт истекает после завершения нынешнего сезона.

Игроку предложен новый договор на четыре года и 400 миллионов евро. При этом клуб хочет, чтобы решение было принято как можно скорее и сага с Мбаппе не тянулась во второй части сезона, когда команде играть в плей-офф Лиги чемпионов.

Главным претендентом на футболиста является «Реал».

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 26 голов и сделал 4 ассиста.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид трансферы трансферы Лиги 1
Источник RMC Sport
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