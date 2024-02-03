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Испания
03 февраля 2024, 19:10 |
2986
1

Больше нет сомнений. Мбаппе определился со своим будущим

Килиан летом станет игроком мадридского «Реала»

03 февраля 2024, 19:10 |
2986
1
Больше нет сомнений. Мбаппе определился со своим будущим
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе решил летом 2024 года присоединиться к мадридскому «Реалу», сообщает французское издание Le Parisien.

По информации источника, 25-летний футболист уже сообщил о своем решении всем влиятельным людям из «ПСЖ» и французского футбола в целом. Сомнений относительно того, действительно ли он перейдет в «Реал», больше нет ни у кого.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провел 28 матчей за «ПСЖ», отметившись 29 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 180 миллионов евро, а его контракт с парижским клубом действует лишь до завершения кампании 2023/24.

Ранее стала известна зарплата, которую «Реал» готов предложить французу.

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трансферы Реал Мадрид Килиан Мбаппе ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги
Источник Le Parisien
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Raien
Краще б Реал за Холанда поборовся, тим більш сам Холанд нібито розглядає варіанти без МС. 
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