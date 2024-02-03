Больше нет сомнений. Мбаппе определился со своим будущим

Звездный нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе решил летом 2024 года присоединиться к мадридскому «Реалу», сообщает французское издание Le Parisien.

По информации источника, 25-летний футболист уже сообщил о своем решении всем влиятельным людям из «ПСЖ» и французского футбола в целом. Сомнений относительно того, действительно ли он перейдет в «Реал», больше нет ни у кого.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провел 28 матчей за «ПСЖ», отметившись 29 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 180 миллионов евро, а его контракт с парижским клубом действует лишь до завершения кампании 2023/24.

Ранее стала известна зарплата, которую «Реал» готов предложить французу.