ВИДЕО. Испанские активисты разрушили дом легенды Барселоны

Дом легендарного защитника «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике подвергся вандализму со стороны молодежной левой организации «Arran».

Бывший футболист находился в Турине, когда активисты проникли в здание и разрисовали стены разными лозунгами.

Такими действиями организация пытается бороться против туристической культуры и аристократов на Пиренеях. По мнению представителей группировки, их борьба спасет людей от страданий.

Жерар спокойно отреагировал на подобную историю, поскольку не желает придать этой ситуации популярность.

«Я был в Турине и видел это, но я тоже не хочу придавать этому большого значения, потому что, в конце концов, это то, чего они хотят. Мы уберем это и все, не нужно больше поднимать шумиху.

Я не знаю, буду ли подавать жалобу в полицию, вчера у меня не было времени, чтобы подумать об этом», – сказал Пике.