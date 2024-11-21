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Испания
21 ноября 2024, 16:38 | Обновлено 21 ноября 2024, 16:41
1114
0

ВИДЕО. Испанские активисты разрушили дом легенды Барселоны

Жерар Пике пострадал от представителей радикального движения

21 ноября 2024, 16:38 | Обновлено 21 ноября 2024, 16:41
1114
0
ВИДЕО. Испанские активисты разрушили дом легенды Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Дом легендарного защитника «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике подвергся вандализму со стороны молодежной левой организации «Arran».

Бывший футболист находился в Турине, когда активисты проникли в здание и разрисовали стены разными лозунгами.

Такими действиями организация пытается бороться против туристической культуры и аристократов на Пиренеях. По мнению представителей группировки, их борьба спасет людей от страданий.

Жерар спокойно отреагировал на подобную историю, поскольку не желает придать этой ситуации популярность.

«Я был в Турине и видел это, но я тоже не хочу придавать этому большого значения, потому что, в конце концов, это то, чего они хотят. Мы уберем это и все, не нужно больше поднимать шумиху.

Я не знаю, буду ли подавать жалобу в полицию, вчера у меня не было времени, чтобы подумать об этом», – сказал Пике.

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Жерар Пике Барселона вандализм сборная Испании по футболу
Андрій Вітренко Источник: Football Espana
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