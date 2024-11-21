ВИДЕО. Испанские активисты разрушили дом легенды Барселоны
Жерар Пике пострадал от представителей радикального движения
Дом легендарного защитника «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике подвергся вандализму со стороны молодежной левой организации «Arran».
Бывший футболист находился в Турине, когда активисты проникли в здание и разрисовали стены разными лозунгами.
Такими действиями организация пытается бороться против туристической культуры и аристократов на Пиренеях. По мнению представителей группировки, их борьба спасет людей от страданий.
Жерар спокойно отреагировал на подобную историю, поскольку не желает придать этой ситуации популярность.
«Я был в Турине и видел это, но я тоже не хочу придавать этому большого значения, потому что, в конце концов, это то, чего они хотят. Мы уберем это и все, не нужно больше поднимать шумиху.
Я не знаю, буду ли подавать жалобу в полицию, вчера у меня не было времени, чтобы подумать об этом», – сказал Пике.
🫵❌Assenyalem la residència de luxe a la Cerdanya de Gerard Piqué— Arran (@Arran_jovent) November 17, 2024
🌱Passem a l'ofensiva contra el monocultiu turístic que ofega el Pirineu, contra els pijos, els rendistes i els especuladors que fan de les nostres vides una misèria
💥Pijos de merda, no som el vostre decorat pic.twitter.com/clDKoNb5qR
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