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  4. ВИДЕО. «Ха, посмотрите на себя». Постекоглу пошутил над журналистами
Англия
02 февраля 2024, 17:13 |
339
0

ВИДЕО. «Ха, посмотрите на себя». Постекоглу пошутил над журналистами

Тренер Тоттенхэма хотел подписать Льюиса Хэмилтона

02 февраля 2024, 17:13 |
339
0
ВИДЕО. «Ха, посмотрите на себя». Постекоглу пошутил над журналистами
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу оценил непривычно спокойный последний трансферный день в АПЛ. Наставник пошутил над журналистами, мол, хотел подписать 7-кратного чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, а он выбрал Феррари.

«На рынке был один хороший вариант, который мне подходит, но клуб решил иначе. Я считаю, что это была хорошая возможность».

«Я разочарован, но он выбрал Феррари, так что придется справляться без него... Ха, посмотрите на себя, уже готовились записывать», — сказал Постекоглу удивленным журналистам.

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Тоттенхэм Ангелос Постекоглу Английская Премьер-лига Льюис Хэмилтон
Источник Sport.ua
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