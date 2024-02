ВИДЕО. «Ха, посмотрите на себя». Постекоглу пошутил над журналистами

Тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу оценил непривычно спокойный последний трансферный день в АПЛ. Наставник пошутил над журналистами, мол, хотел подписать 7-кратного чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, а он выбрал Феррари.

«На рынке был один хороший вариант, который мне подходит, но клуб решил иначе. Я считаю, что это была хорошая возможность».

«Я разочарован, но он выбрал Феррари, так что придется справляться без него... Ха, посмотрите на себя, уже готовились записывать», — сказал Постекоглу удивленным журналистам.

⚪️ Ange Postecoglou: “There was good opportunity on the market for us but the club didn’t feel it was right to proceed, I’m disappointed…”.



