Киченок и Фридзам вышли в полуфинал в Линце, отпраздновав 30-летие немки

Украинская теннисистка Надежда Киченок продолжила победные выступления на турнире WTA 500 в Линце в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии переиграла американский тандем Эйжа Мухаммад / Алиша Паркс.

Линц. 1/4 финала парного разряда

Надежда Киченок / Анна-Лена Фридзам – Эйжа Мухаммад / Алиша Паркс – 7:5, 1:6, 10-8

Далее по сетке победительницы матча Сара Эррани / Жасмин Паолини – Ульрикке Эйкери / Тереза Михалкова.

Отметим, что Фридзам 1 февраля исполнилось 30 лет. Вот так ее поздравили на турнире.

