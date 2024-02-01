«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика

31 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Челси». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на второй тайм вместо Нони Мадуэке.

На 51-й минуте Михаил упустил супермомент отличиться. Украинец неудачно подстроился под мяч и пробил выше ворот.

После завершения встречи тренер лондонцев Маурисио Почеттино заявил, что если бы Мудрик реализовал тот шанс, то игра могла бы пойти совсем иначе, а болельщики «пенсионеров» жестко раскритиковали игру Михаила:

kevin_thusi: «Стерлинг, Мудрик и Броя не могут быть игроками «Челси» в следующем сезоне. Мне надоели эти клоуны».

bk_sultan95: «Мудрик просто очень средний игрок, ему очень тяжело заниматься основами футбола».

SauravPaul05: «Наши вингеры такие дерьмовые. Мадуэке, Мудрик, Стерлинг в данный момент просто циферки в составе. Мадуэке и Мудрик не подходят для «Челси». Чем раньше люди это поймут, тем лучше».

randy: «Я всегда думал, что Мудрик станет лучше, но, боже мой, что за ж**а».

Don Mutati: «Арсенал» увернулся от пули. Мудрик такой дерьмовый чувак. Даже Нуньес забил бы это».

AFC Arsenal dodged a bullet. Mudryk is so shit man. Even Nunez is scoring this. pic.twitter.com/sEV3hs2vtk — Don Mutati (@_Mutati) February 1, 2024

oluwaboyng: «Как мне это развидеть. Мудрик – ноль класса».

How can I Unsee this.

Mudryk zero class pic.twitter.com/SAqp0vjRZ9 — CFC Blues Fantasy (@oluwaboyng) February 1, 2024

fania37840: «В это время у меня нет сил больше защищать Мудрика. Как ты не попал, чувак».

billahibarkley: «Мудрик меня убивает, он даже элементарные моменты не может забить. Это ужасно».

diasnation: «Хайлайты Мудрика в матче с Ливерпулем:»

Mudryk highlights vs Liverpool | 4K



pic.twitter.com/8oLxNnN0eW — 3 (@diasnation) January 31, 2024

IamPrinceSanya2: «Что я расскажу внукам о Михаиле Мудрике?»

Видеообзор матча Ливерпуль – Челси – 4:1