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Англия
01 февраля 2024, 08:45 | Обновлено 01 февраля 2024, 08:50
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«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика

31 января лондонцы уступил «Ливерпулю» со счетом 1:4, а Михаил упустил супершанс отличиться

01 февраля 2024, 08:45 | Обновлено 01 февраля 2024, 08:50
600
1
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

31 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Челси». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на второй тайм вместо Нони Мадуэке.

На 51-й минуте Михаил упустил супермомент отличиться. Украинец неудачно подстроился под мяч и пробил выше ворот.

После завершения встречи тренер лондонцев Маурисио Почеттино заявил, что если бы Мудрик реализовал тот шанс, то игра могла бы пойти совсем иначе, а болельщики «пенсионеров» жестко раскритиковали игру Михаила:

kevin_thusi: «Стерлинг, Мудрик и Броя не могут быть игроками «Челси» в следующем сезоне. Мне надоели эти клоуны».

bk_sultan95: «Мудрик просто очень средний игрок, ему очень тяжело заниматься основами футбола».

SauravPaul05: «Наши вингеры такие дерьмовые. Мадуэке, Мудрик, Стерлинг в данный момент просто циферки в составе. Мадуэке и Мудрик не подходят для «Челси». Чем раньше люди это поймут, тем лучше».

randy: «Я всегда думал, что Мудрик станет лучше, но, боже мой, что за ж**а».

Don Mutati: «Арсенал» увернулся от пули. Мудрик такой дерьмовый чувак. Даже Нуньес забил бы это».

oluwaboyng: «Как мне это развидеть. Мудрик – ноль класса».

fania37840: «В это время у меня нет сил больше защищать Мудрика. Как ты не попал, чувак».

billahibarkley: «Мудрик меня убивает, он даже элементарные моменты не может забить. Это ужасно».

diasnation: «Хайлайты Мудрика в матче с Ливерпулем:»

IamPrinceSanya2: «Что я расскажу внукам о Михаиле Мудрике?»

Видеообзор матча Ливерпуль – Челси – 4:1

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Источник Sport.ua
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Умник
Про душ конечно смешно
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