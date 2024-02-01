«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
31 января лондонцы уступил «Ливерпулю» со счетом 1:4, а Михаил упустил супершанс отличиться
31 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Челси». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.
Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на второй тайм вместо Нони Мадуэке.
На 51-й минуте Михаил упустил супермомент отличиться. Украинец неудачно подстроился под мяч и пробил выше ворот.
После завершения встречи тренер лондонцев Маурисио Почеттино заявил, что если бы Мудрик реализовал тот шанс, то игра могла бы пойти совсем иначе, а болельщики «пенсионеров» жестко раскритиковали игру Михаила:
kevin_thusi: «Стерлинг, Мудрик и Броя не могут быть игроками «Челси» в следующем сезоне. Мне надоели эти клоуны».
bk_sultan95: «Мудрик просто очень средний игрок, ему очень тяжело заниматься основами футбола».
SauravPaul05: «Наши вингеры такие дерьмовые. Мадуэке, Мудрик, Стерлинг в данный момент просто циферки в составе. Мадуэке и Мудрик не подходят для «Челси». Чем раньше люди это поймут, тем лучше».
randy: «Я всегда думал, что Мудрик станет лучше, но, боже мой, что за ж**а».
Don Mutati: «Арсенал» увернулся от пули. Мудрик такой дерьмовый чувак. Даже Нуньес забил бы это».
AFC Arsenal dodged a bullet. Mudryk is so shit man. Even Nunez is scoring this. pic.twitter.com/sEV3hs2vtk— Don Mutati (@_Mutati) February 1, 2024
oluwaboyng: «Как мне это развидеть. Мудрик – ноль класса».
How can I Unsee this.— CFC Blues Fantasy (@oluwaboyng) February 1, 2024
Mudryk zero class pic.twitter.com/SAqp0vjRZ9
fania37840: «В это время у меня нет сил больше защищать Мудрика. Как ты не попал, чувак».
billahibarkley: «Мудрик меня убивает, он даже элементарные моменты не может забить. Это ужасно».
diasnation: «Хайлайты Мудрика в матче с Ливерпулем:»
Mudryk highlights vs Liverpool | 4K— 3 (@diasnation) January 31, 2024
pic.twitter.com/8oLxNnN0eW
IamPrinceSanya2: «Что я расскажу внукам о Михаиле Мудрике?»
Видеообзор матча Ливерпуль – Челси – 4:1
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