«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика

31 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Челси». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на второй тайм вместо Нони Мадуэке.

На 51-й минуте Михаил упустил супермомент отличиться. Украинец неудачно подстроился под мяч и пробил выше ворот.

После завершения встречи тренер лондонцев Маурисио Почеттино заявил, что если бы Мудрик реализовал тот шанс, то игра могла бы пойти совсем иначе, а болельщики «пенсионеров» жестко раскритиковали игру Михаила:

kevin_thusi: «Стерлинг, Мудрик и Броя не могут быть игроками «Челси» в следующем сезоне. Мне надоели эти клоуны».

bk_sultan95: «Мудрик просто очень средний игрок, ему очень тяжело заниматься основами футбола».

SauravPaul05: «Наши вингеры такие дерьмовые. Мадуэке, Мудрик, Стерлинг в данный момент просто циферки в составе. Мадуэке и Мудрик не подходят для «Челси». Чем раньше люди это поймут, тем лучше».

randy: «Я всегда думал, что Мудрик станет лучше, но, боже мой, что за ж**а».

Don Mutati: «Арсенал» увернулся от пули. Мудрик такой дерьмовый чувак. Даже Нуньес забил бы это».

AFC Arsenal dodged a bullet. Mudryk is so shit man. Even Nunez is scoring this. pic.twitter.com/sEV3hs2vtk