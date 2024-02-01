У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси

31 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Челси». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на второй тайм вместо Нони Мадуэке.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.8 баллов. Такой показатель украинца является худшим среди игроков «синих» наравне с Мойсесом Кайседо и Беном Чилуэллом.

За матч Мудрик отдал 10 точных передач из 10 (100%), дважды неточно навесил, 25 раз дотронулся до мяча, 1 раз пробил мимо ворот, выиграл 4 единоборства, 9 раз потерял владение, 1 раз сфолил, дважды заработал на себе фол, 1 раз отобрал мяч и 1 раз обыграл соперника с помощью дриблинга.

Лучшим игроком поединка стал Конор Брэдли (9.1) на счету которого 2 ассиста и 1 забитый гол.

Оценки WhoScored за матч Ливерпуль – Челси – 4:1