У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
31 января лондонцы уступили 1:4 подопечным Клоппа, Михаил вышел на поле на второй тайм
31 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Челси». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.
Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на второй тайм вместо Нони Мадуэке.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.8 баллов. Такой показатель украинца является худшим среди игроков «синих» наравне с Мойсесом Кайседо и Беном Чилуэллом.
За матч Мудрик отдал 10 точных передач из 10 (100%), дважды неточно навесил, 25 раз дотронулся до мяча, 1 раз пробил мимо ворот, выиграл 4 единоборства, 9 раз потерял владение, 1 раз сфолил, дважды заработал на себе фол, 1 раз отобрал мяч и 1 раз обыграл соперника с помощью дриблинга.
Лучшим игроком поединка стал Конор Брэдли (9.1) на счету которого 2 ассиста и 1 забитый гол.
Оценки WhoScored за матч Ливерпуль – Челси – 4:1
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