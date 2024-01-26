ОФИЦИАЛЬНО. Рома вернула защитника в Бразилию
Первую часть текущего сезона Матиас Винья провел в аренде в «Сассуоло»
26-летний уругвайский защитник Матиас Винья вернулся в Бразилию, перейдя из римской «Ромы» во «Фламенго».
Как сообщает официальный сайт клуба из Рио-де-Жанейро, контракт рассчитан до конца 2028 года. По информации Transfermarkt, бразильский клуб заплатил за футболиста 8 млн евро.
Отметим, что Винья перешел в «Рому» из другого бразильского клуба, «Палмейраса», летом 2021 года. В составе «волков» уругваец сыграл 44 матча во всех турнирах (2 голевые передачи), но основным игроком не стал, и первую часть нынешнего сезона он провел в аренде в «Сассуоло», имея в своем активе 16 матчей (3 ассиста).
Matias Viña é do Mengão! O uruguaio assinou com o Flamengo até Dezembro de 2028. Sorte e muitas conquistas com o Manto Sagrado! 🔴⚫️🇺🇾 #VinaVeio pic.twitter.com/721omDplpd— Flamengo (@Flamengo) January 25, 2024
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