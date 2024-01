ОФИЦИАЛЬНО. Рома вернула защитника в Бразилию

26-летний уругвайский защитник Матиас Винья вернулся в Бразилию, перейдя из римской «Ромы» во «Фламенго».

Как сообщает официальный сайт клуба из Рио-де-Жанейро, контракт рассчитан до конца 2028 года. По информации Transfermarkt, бразильский клуб заплатил за футболиста 8 млн евро.

Отметим, что Винья перешел в «Рому» из другого бразильского клуба, «Палмейраса», летом 2021 года. В составе «волков» уругваец сыграл 44 матча во всех турнирах (2 голевые передачи), но основным игроком не стал, и первую часть нынешнего сезона он провел в аренде в «Сассуоло», имея в своем активе 16 матчей (3 ассиста).

