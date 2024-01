ФОТО. Милан поздравил Шевченко с избранием президентом УАФ

Итальянский «Милан» опубликовал поздравительное сообщение Андрею Шевченко с избранием президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«Поздравляем и желаем удачи Андрею Шевченко, который был избран президентом Украинской ассоциации футбола!» – опубликовали «россо-нери» пост на своей странице в Х (бывший Twitter).

Congratulations and the best of luck to Andriy Shevchenko who has been elected president of the Ukrainian Association of Football! 🇺🇦



Congratulazioni e auguri di buon lavoro ad Andriy Shevchenko, nuovo Presidente della Federcalcio Ucraina. In bocca al lupo Sheva! 🇺🇦… pic.twitter.com/6JM0oua7wq